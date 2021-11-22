Пам'ятник Францу Ксаверу Моцарту авторства австрійського скульптора Себастіана Швайкарта встановили на одній з площ у центрі Львова у серпні 2021 року

Провідний німецький часопис про класичну музику Crescendo опублікував на першій шпальті статтю про пристрасті навколо скульптури Франца Ксавера Моцарта у Львові. Оглядач Crescendo Алекс Брюґґеманн висловлює стурбованість ініціативою деяких львів’ян демонтувати пам’ятник і підтримує диригентку Оксану Линів у її намірах відстояти цей мистецький твір.

«Вчора отримав повідомлення від диригентки Оксани Линів. Роками вона опікується спадщиною Франца Ксавера Моцарта, сина Вольфганга Амадея Моцарта, який майже 30 років жив у домі родини Бароні-Кавалькабо в нині українському місті Львові, а також працював там як піаніст і композитор. На відкриття свого “фестивалю Моцарта” Линів замовила скульптуру Франца Ксавера Моцарта у митця Себастьяна Швайкерта (учня Альфреда Грдлічки). У ній син Моцарта зображений з завеликою перукою батька та ще й на двох лівих ногах. Проти скульптури наразі відбуваються протести: стверджують, що вона занадто модерна, псує громадський міський пейзаж, а такі твори мистецтва більше пасують до “закритих просторів”».

Автор допису нарікає, що ініціативна група противників пам’ятника організувала петицію проти нього і «агресивно воює з Оксаною Линів». Тим часом, як сама диригентка намагається «через свою прихильність до Франца Ксавера Моцарта утвердити міжнародне значення мистецтва, заявляючи, особливо в часи зростання націоналізму, що існує таке поняття, як “європейський дух”, спільне розуміння співчуття та гуманізму».

Алекс Брюґґеманн зазначає: «Скульптура Швайкерта — це не афронт, а стимул для роздумів про тягар мистецтва, ознака дуже людського у шляхетному й прекрасному. І саме тому скульптура настільки важлива в міському пейзажі навіть через 230 років після народження сина Моцарта, і не тільки у Львові: роздратування, підштовхування до роздумів, класика не як шпалери, а як всюдисущий виклик».

Оксана Линів наразі має намір поборотися за скульптуру у Львівській міській раді, депутати якої мають найближчим часом розглянути петицію про демонтаж пам'яника. Як стверджує Брюґґеманн, вона вже отримала підтримку в цьому від нього самого, від Арі Гартога (з бременського музею модерного і сучасного мистецтва Gerhard-Marcks-Haus), скульптора Бернда Альтенштайна і від президента Фонду Моцартеум Йоганнеса Гонзіґа-Ерленбурґа. Оглядач Crescendo також висловив надію, що на захист диригентки в цій справі стануть найближчим часом також інші європейські мас-медіа.