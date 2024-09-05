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У новому сезоні «Жіночого лікаря» знімались справжні військові
Цікаві факти про новий сезон українського медичного серіалу0
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На каналі 1+1 розпочався показ другого сезону українського медичного серіалу «Жіночий лікар. Нове життя 2».
У продовженні стрічки талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар (Андрій Ісаєнко) продовжує свою роботу у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. На долю Олени (Анастасія Цимбалару) випали нові випробування. А Андрій Балюк (Тарас Цимбалюк) відчуває, що йому некомфортно у цивільному житті, тому він шукає можливості долучитись до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях.
Канал оприлюднив цікаві факти про зйомки нового сезону. Ось декілька з них:
- Наймолодшому актору – лише чотири дні. У другому сезоні знялось 75 малюків – 40 хлопчиків, 35 дівчат. На майданчику працюють справжні неонатологи та дитячі медсестри, щоб знімання минали безпечно.
- У другому сезоні у зніманнях залучені справжні захисники. У роботі над проєктом взяли участь військові консультанти. Один з них, Ілля Гусєв, спочатку допомагав знімальній групі, а згодом отримав роль у серіалі. Персонаж Іллі Гусєва, командир з позивним «Астролог», зіграє не останню роль в історії персонажів «Жіночого лікаря. Нове життя 2».
- Олексій Нагрудний (грає роль Юрія Сердюка) грає в серіалі зі своїм 7-місячним сином Євгеном. Знімальна група спеціально підлаштовується під графік маленького актора. Цікаво, що того дня, коли Олексія Нагрудного затвердили на роль Юрія Сердюка, він дізнався і про те, що стане батьком. А тепер глядачі побачать їхній сімейний дует на екрані.
- Надія Левченко, яка у другому сезоні зіграє лікарку УЗД Оксану Кондратюк, доєдналась до касту серіалу з другої спроби. Акторка проходила кастинг і на перший сезон, однак тоді її кандидатуру не затвердили.
- Виконавиці ролі Марти Хижні, акторці Ользі Кіяшко, надають взуття на танкетці, а під час знімань статичних сцен у повний зріст підставляють кілька платформ, котрі не потрапляють у кадр. Це робиться, щоб візуально зрівняти різницю в зрості між акторами. Адже зріст Андрія Ісаєнка – 1,98 м, Надії Левченко – 1,86 м, Сергія Кисіля – 1,89 м, а Ольги Кіяшко – 1,62 м
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