У відділенні проводитимуть реабілітацію амбулаторно і стаціонарно

У Новояворівській лікарні відкрили реабілітаційне відділення, де будуть відновлюватись різні категорії пацієнтів – від немовлят до ветеранів, які отримали поранення. У новому відділенні облаштували 30 ліжок.

Капітальний ремонт в лікарні імені Юрія Липи розпочали наприкінці 2023 року, він тривав три місяці. Ремонт обійшовся у 6,8 млн грн з місцевого бюджету.

«Тут облаштовано три палати воїна до 30 розгорнутих ліжкомісць і проводитимуть стаціонарне (50-60 місць) та амбулаторне (75-80 місць) відновлення. Допомогу військовослужбовцям надаватимуть після фізичних травм та з потребами неврологічного лікування», – зазначив під час відкриття відділення 19 березня міський голова Новояворівська Володимир Мацелюх.

У медзакладі є обладнання для реабілітації немовлят з перших днів життя, дорослих та літніх пацієнтів, військових. Послуги зможуть надавати комплексно – неврологічну, кардіореспіраторну, опорно-рухову реабілітацію, реабілітацію при післятравматичних станах, а також психологічну допомогу. Частина обладнання та засобів для відновлення там вже є, ще частину надасть Світовий банк.

«Є три зали, в яких надають фізичну реабілітацію. В кожному з них працює окремий вид медичної апаратури, зокрема необхідне для кінезотерапії, реабілітаційна доріжка, підвісний стельовий підйомник, бруси з перешкодами тощо. Є зал виключно для опорно-рухової реабілітації, де займаються з дітьми», – розповіла старша медсестра відділення медичної реабілітації Ольга Білинська.

Це вже четверта кластерна лікарня у Львівській області, де працює стаціонарне реабілітаційне відділення. Як повідомив голова ЛОВА Максим Козицький, метою є створити реабілітаційні відділення у всіх кластерних та надкластерних лікарнях Львівської області.