Військовим можуть полікувати зуби та провести складніші стоматологічні процедури

На Львівщині відкрили стоматологічну клініку, в якій надають безкоштовні послуги мобілізованим військовим. Серед пропонованих послуг – гігієна, терапія, ендодонтія та хірургія. Клініка запрацювала у Новояворівську, неподалік від військового центру, де тренуються бійці.

Як повідомив 12 червня голова Львівської ОВА Максим Козицький, клініку відкрила Асоціація імплантологів України спільно зі стоматологічними компаніями та кваліфікованими фахівцями за благодійним проектом «Dental Front».

Як пояснюють засновники проекту «Dental Front», кожен третій боєць потребує їхніх послуг. З 850 тис. військових приблизно 284 тис. бійців мобілізуються із запущеними стоматологічними проблемами.

«Коли я, поїздивши по лінії фронту, побачила розбиті стоматологічні кабінети, розуміння потреби стоматології мене не полишало, а особливо розуміючи, скільки наших військових попали в безвихідне положення. Я згадала проект «Санація» і скільки ми перелікували там зубів. Я натхненна ідеєю відродити стоматологічну волонтерську допомогу нашим військовим, загорілася ідеєю створення спеціалізованого кабінету», – пояснила голова Асоціації імплантологів України Мар'яна Білик.

Вона додала, що у приміщенні площею 52 м2 є дві стоматологічні установки, оптичне та рентген-обладнання. Стоматологи-волонтери за 12-годинний робочий день зможуть провести 130 процедур гігієни, або 156 порожнин, 78 ендо-, або 260 видалень на місяць.

Міська рада Новояворівська повністю взяла на себе витрати на ремонт приміщення, яке виділила у міській поліклініці. Обладнання, техніку та матеріали придбали за зібрані кошти та завдяки допомозі стоматологів.

«Її вартість за ринковими цінами – 150 тисяч доларів. Завдяки меценатам, волонтерам й фахівцям стоматологічної сфери, які підтримали ідею, все обійшлось у 80 тисяч доларів. Приміщення надала Новояворівська міська рада», – зазначив Максим Козицький.

Клініка на Львівщині – пілотна у цьому проекті. Такі ж планують відкрити в усіх областях, наступними будуть Київська та Дніпропетровська. У проект інвестують 2 млн доларів. Підтримати ідею можна тут.

Для отримання послуг військовослужбовці, які готуються на фронт, можуть записатися на консультацію у Facebook та Instagram.