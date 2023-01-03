Медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф реанімували чоловіка, який вдавився шматком шашлика. Подія трапилась у Новояворівську, коли кілька чоловіків після завершення роботи вирішили провести старий рік.

Як розповіли лікарка Тетяна Мальчин і фельдшерка Іванна Серафим, «швидку» викликали колеги пацієнта, коли той закашлявся, вийшов з приміщення і впав, а спроби самостійно надати йому допомогу були безуспішними.

Працювати із чоловіком, який не дихав і був без свідомості, медикам довелося при світлі ліхтарика:

«Всередині було темно, пахло свіжою деревиною. Щоб хоч щось побачити, світили ліхтариками. На землі лежав чоловік, його обличчя було синім».

Медики застосували прийом Геймліха: 5 ударів між лопатками і 5 натискань на живіт між пупком й мечоподібним відростком. Це допомогло забрати залишки їжі, але пацієнт знову втратив свідомість, а його серце зупинилося.

«Проводимо серцево-легеневу реанімацію, на дефібриляторі безпульсова електрична активність. Діємо за протоколом. Через 2-3 цикли нам вдається відновити серцеву діяльність, проте якась хвиля часу – і пацієнт знову дає зупинку», – згадує Тетяна Мальчин.

Після чергового реанімаційного циклу стан пацієнта все ж стабілізувався, серцевий ритм відновився і його відвезли в реанімаційне відділення Новояворівської лікарні.

Тетяна Мальчин й Іванна Серафим

Лікарка Тетяна Мальчин наголошує, що в таких випадках до приїзду «швидкої» життя потерпілому можуть врятувати базові знання з домедичної допомоги – поки медики їхали, колеги чоловіка здійснювали удари між лопатки і натискання на живіт.

Прийом Геймліха