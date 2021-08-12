На території Новояворівської міської громади планують створити індустріальний парк. Наразі концепції майбутнього парку ще не розробили, проте зацікавленість у створенні такого об’єкта виявили місцева влада та підприємці. Окрім того, польська компанія Tewes Bis, яка виготовляє обладнання для харчової промисловості, заявила про намір побудувати там молокозавод .

Концепцію майбутнього індустріального парку на території громади обговорили 10 липня у міській раді за участі місцевої влади та підприємців, повідомила прес-служба Новояворівської міськради.

«Створення індустріального парку сприямите входженню до громади передових технологій, завдяки чому створюються нові робочі місця і зростають надходження до бюджету», – заявив під час зустрічі мер Новояворівська Володимир Мацелюх.

Як розповів в коментарі ZAXID.NET голова департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації Степан Куйбіда, розробка індустріального парку поки перебуває на початковій стадії, наразі для нього шукають оптимальну територію.

«Ми оглядаємо потенційні земельні ділянки під парк, які логістичні переваги вони мають, та паспортизуємо їх. Також дивимось, які комунікації на них наявні. Добре, якщо вони є. Там, де їх немає, ми розробляємо план – звідки їх прокладати, технічні умови та інше», – зазначив він.

За словами Степана Куйбіди, до кінця літа має бути розроблена чітка концепція майбутнього парку та який вид діяльності – промисловість, аграрна переробка чи логістичний бізнес – буде в ньому головним.

«Напевно, у майбутньому йтиметься про сільськогосподарську переробку та логістику. Це перше, що ми побачили під час зустрічей з місцевими підприємцями, які є активними та мають бажання працювати в парку», – зазначив посадовець та додав, що після розробки концепції готуватиметься техніко-економічне обґрунтування індустріального парку, потім можна буде подавати документи на реєстрацію об’єкта в міністерстві економіки. Чітко окреслених термінів, коли це станеться, наразі немає.

Майбутнім індустріальним парком зацікавилася польська компанія Tewes Bis, яка займається виробництвом устаткування для харчової промисловості, насамперед для молочної галузі. Компанія вже презентувала у міській раді Новояворівська проект будівництва молокозаводу в планованому парку. Водночас, за словами Степана Куйбіди, це наразі лише декларація намірів, яка ні до чого не зобов’язує ані місцеву владу, ані інвестора, з часом польська компанія може змінити намір та обрати інший індустріальний парк на Львівщині.

Нагадаємо, індустріальний парк – це спеціально відведена для промислового розвитку територія (в Україні це зазвичай або старі промзони, яким треба дати нове життя, або ж раніше незабудовані ділянки). Після облаштування потрібних комунікацій на ній можна займатися як промисловим виробництвом, так і науково-дослідницькою діяльністю.

На Львівщині наразі офіційно зареєстровані дев’ять індустріальних парків. Більшість з них з різних причин не провадять економічної діяльності.