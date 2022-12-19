Донорське грудне молоко конче потрібне недоношеним і хворим доношеним дітям

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі відкрили банк грудного молока, де будуть збирати, перевіряти, обробляти, зберігати і розподіляти донорське грудне молоко серед новонароджених, передусім, серед недоношених дітей та хворих доношених дітей.

У перинатальному центрі щороку з’являється на світ близько 1000 передчасно народжених дітей з низькою та екстремально низькою масою тіла, для яких конче потрібне донорське грудне молоко.

Банк грудного молока відкрили за підтримки ЛОВА. На його створення та закупівлю всього необхідного обладнання, повідомила прес-служба ЛОВА, з обласного бюджету скерували понад 9,8 млн грн та майже 3,6 млн грн з бюджету перинатального центру (кошти Національної служби охорони здоров’я).

Навчання персоналу відбувалося за сприяння Асоціації банків грудного молока Польщі та її президента, доктора медичних наук та наук здоров’я Олександри Весоловської.

Генеральна директора перинатального центру Марія Малачинська повідомила, що у перспективі Львівський перинатальний центр планує забезпечувати донорським грудним молоком пологові стаціонари Львівської області та сусідніх областей.

Нагадаємо, це вже другий банк грудного молока на Львівщині. Перший на заході України банк грудного молока відкрили у серпні цього року за підтримки меценатів у неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні. Перший в Україні банк грудного молока з’явився у Києві у 2019 році.