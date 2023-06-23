П'єса ірландського драматурга Браяна Фріла співзвучна теперішній українським реаліям

23 та 24 червня у Першому театрі відбудеться прем’єра вистави «Лунаса» за мотивами п’єси Браяна Фріла «Танці на Лунасу» у перекладі Теодозії Зарівни.

1936 рік, переддень свята Лунаси. Першого серпня родини у повному складі виходили на поля, аби зібрати перші врожаї та влаштувати бенкет просто неба, повеселитися та потанцювати. П’ять незаміжніх сестер, священик, який повернувся з далеких країв, вічний мандрівник-чоловік та дорослий хлопчик з далекими спогадами дитинства, де його пам’ять показує нам історію життя сім’ї. Це справжня розповідь автора, де він згадує свою родину, коли йому було 6 років.

Попри всі негаразди та біди, які спіткали цю родину, жага до життя в них не пропала, вони хотіли та продовжували танцювати.

Постановником вистави є Андрій Приходько, художниця – Марія Погребняк, хореографиня – Людмила Пернепесова.

У виставі задіяні Ігор Гулюк, Ігор Данчук, Лариса Діденко, заслужена артистка України Марія Самсонова, Богдана Бончук, Тетяна Максимюк, Ірина Занік, Мар’яна Кічма, Наталія Алексеєнко, Тетяна Захарова, Анна Ковтуненко, Анастасія-Марія Хавунка, Інна Кулеба, Остап Вакулюк, Олександр Чешеров.