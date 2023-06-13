Фентезі «Джура-королевич» відкриває фестиваль

10-й фестиваль дитячого кіно «Чілдрен Кінофест» розпочнеться світовою прем’єрою картини «Джура-королевич». Світова прем’єра українського фентезі режисера Антона Гойди відбудеться 30 червня. Безкоштовний показ стрічки цього дня відбудеться в кінотеатрах десяти міст, а саме у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Луцьку, Хмельницькому та Чернігові.

У стрічці зіграли Максим Самчик («Пульс», «Перші ластівки»), Таїсія-Оксана Щурук («Перші ластівки»), Аліна Коваленко («Захар Беркут»), В'ячеслав Довженко («Кіборги»), Олексій Вертинський («Dzidzio Контрабас»), Віталій Салій («Я працюю на цвинтарі») та інші.

Відвідати безоплатний показ картини «Джура-королевич» та інших стрічок програми «Чілдрен Кінофесту» можна за умови попередньої реєстрації, яка розпочнеться 23 червня на сайті фестивалю.

Під час фестивалю також оберуть найкращі стрічки, зняті дітьми: у фінал дитячого кіноконкурсу пройшов 21 фільм тривалістю від 1 до 8 хвилин. Юні творці змагатимуться за грошові призи, а головне всі фільми-фіналісти демонструватимуться у кінотеатрах міст-учасників 8 липня, а також в онлайн-кінотеатрі фестивалю, де будуть доступні для перегляду в усьому світі з 30 червня до 9 липня.

Цьогорічний дитячий кіноконкурс зібрав понад 100 заявок від дітей із різних куточків України та тимчасово переміщених за кордон. Серед тем, яким присвятили свої картини юні режисери та режисерки – війна, екологія, любов і дружба, а також майбутнє.

До складу журі увійшли відомі українські кінематографісти: режисерка анімаційного фільму «Мавка. Лісова Пісня» та авторка мультсеріалу «Пес Патрон» Олександра Рубан, режисер і сценарист стрічки «Памфір» Дмитро Сухолиткий-Собчук та акторка Римма Зюбіна («Гніздо горлиці», «Люся Інтерн»).

9 липня на церемонії закриття фестивалю журі назве найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 10 тис грн. Також будуть обрані найкращі ігровий та анімаційні фільми в категоріях від 7 до 10 років, а також від 11 до 14 років (по 5 тис грн). Обрати свого фаворита зможуть і глядачі, лауреат призу глядацьких симпатій отримає 7 тис грн. Список фіналістів можна побачити на сайті фестивалю.

Також на фестивалі для перегляду в кінотеатрах будуть доступні добірка актуальних європейських фільмів для дітей і підлітків (міжнародна конкурсна програма), ретроспективна програма (фільм Аґнєшки Голланд «Таємний сад» до 30-річчя з дати виходу) і показ торішнього переможця – українського пригодницького фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке». Для онлайн-перегляду організатори підготували спеціальну ювілейну програму: добірку фільмів-переможців «Чілдрен Кінофесту» попередніх років.

До міжнародного конкурсу, переможця якого визначать відвідувачі фестивалю шляхом глядацького голосування, увійшли сім різножанрових європейських стрічок для різних вікових категорій. У програму ввійшли дві анімаційні роботи. Учасник дитячого конкурсу Берлінале та номінант Європейського кінопризу «Паця» (Нідерланди, Бельгія), мультфільм про порося, яке стає домашнім улюбленцем дев’ятирічної дівчинки. Норвезька стрічка «Неймовірна подорож на Північний полюс» – заснована на реальних подіях історія чотирилапої учасниці полярної експедиції на дирижаблі.

Покажуть на фестивалі й пригодницький фільм «Пригоди на Гелловін» (Данія) про хлопчика, який намагається розшукати свою раптово зниклу сестру у найстрашніший вечір у році. На батьківщині стрічки робота стала номінанткою національної кінопремії.

Також у програмі представлені дві сімейні комедії. Призерка Сараєвського кінофестивалю «Планета Ґаї» розповідає про 14-річну дівчину, яка має дати раду з заздрісними однокласниками, зламом її профілю в соцмережах, та ще й допомогти місцевому власнику закладу дати відсіч шантажистам. «Душа команди» (Іспанія) – фільм про черницю, яка засновує у школі-інтернаті футбольну команду, щоб упоратися з бешкетними вихованцями.

Найменших глядачів на Чілдрен Кінофесті чекатиме призер міжнародного дитячого кінофестивалю в Чикаґо – казкова німецька стрічка «Зіронька Лаури». Це екранізація серії книг відомого дитячого письменника Клауса Баумґарта. Головна героїня – дівчинка, яка стає найкращою подругою зірки, яка впала з неба.

Фестиваль представив почесного посла, людину, яка представляє кіноогляд у публічному середовищі, допомагаючи поширювати ключові ідеї ініціативи. Ним став Євген Філатов, музикант, композитор, аранжувальник, продюсер, член Європейської кіноакадемії, композитор та ведучий YouTube-проекту «Як звучить Україна», фронтмен гурту The Maneken, композитор і саундпродюсер ONUKA та батько трирічного Олександра.

«Для мене кіно є дуже важлива складовою життя, я сам останнім часом глибоко цікавлюсь режисурою. Я вважаю що це дуже складна форма мистецтва, оскільки вона поєднує в собі безліч мистецьких відгалужень: і музику, і акторську гру, і сценарій, і режисерське бачення, і освітлення в кадрі. На сприйняття працює абсолютно все разом!», – говорить Євген Філатов.

Нагадаємо, «Чілдрен Кінофест» – найбільший в Україні кінофестиваль для дітей і підлітків. За весь час від заснування у 2014 році подію відвідали понад 250 тисяч глядачів ти глядачок. Від започаткування дитячого кіноконкурсу на нього було подано вже понад тисячу робіт, 25 із яких стали призерами.

10-й «Чілдрен Кінофест» відбудеться з 30 червня до 9 липня. Усі події безкоштовні за реєстрацією.