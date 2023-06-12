«Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом за часи Незалежності

Українські та французькі аніматори створять анімаційний серіал за мотивами мультфільму «Мавка. Лісова пісня». Студія Animagrad співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу, повідомляє Variety.

Компанія Film.UA, до якої належить Animagrad, представила проект на фестивалі в Ансі (Франція). Серіал має стати приквелом повнометражного мультфільму.

У 12 серіях Мавка та її друзі допоможуть лісу оговтатися після бою, встановити порядок і гармонію. Дія фільму відбувається після битви між людьми та лісовим охоронцем, яка сталася, коли решта лісових мешканців поринула у глибокий зимовий сон.

Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом за часи Незалежності. Мультфільм продано у понад 80 країнах світу.