Фільм Марисі Никитюк «Я, Ніна» відкриє фестиваль

Фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN», який пройде у Чернівцях з 15 по 20 червня, вперше проведе національний та міжнародний конкурс. До національного конкурсу увійдуть короткометражні фільми, до міжнародного повнометражного конкурсу відібрали ігрові фільми з усього світу (включно з Україною), вироблені у 2022-2023 роках.

«Минулоріч ми зібрали програму потужного національного кіно, яке, на нашу думку, на рівних може змагатися зі стрічками з усього світу. Тож, цього року чекаємо на українські ігрові повнометражні фільми у нашому міжнародному конкурсі», – розповідає програмний директор фестивалю Алекс Малишенко.

Також у програмі – вісім українських прем’єр тих стрічок, що вже мали прем’єри та вигравали нагороди на престижних міжнародних кінофестивалях.

«Українське кіно поки не має державної підтримки, тому кожен фільм, який вдалося доробити – на вагу золота! Тож саме зараз важливо підтримати українських кіноми(-сткинь)тців, надати їм мотивацію творити надалі, а на це їх можуть надихнути круті українські прем‘єри їхніх фільмів. Це означатиме, що українське кіно, навіть попри війну, продовжує жити!», – розповідає генеральний продюсер фестивалю Олексій Гладушевський.

Нагадаємо, що «Миколайчук OPEN» є глядацьким фестивалем, тож переможці обиратимуться глядацьким голосуванням. Вони отримають грошові призи (500 доларів за короткий метр і 1000 доларів за повний).

Учасники національного конкурсу:

«Велика маленька війна», реж. Мирослав Латик

«Людина», реж. Хачатур Василян

«Сусід по кімнаті», реж. Євген Слупчук

«Територія», реж. Мішель Ладес

«Чорнобиль 22», реж. Олексій Радинський

«Річниця», реж. Анна Гончарова

«Оператор Вікторія», реж. Анна Яценко

«Довкола», реж. Флора Боровик

«Це побачення!», реж. Надія Парфан

«Театральна», реж. Аліна Панасенко

«Ліс, ліс», реж. Марія Стоянова

«Капітан Бровари», реж. Едуард Нечмоглод

«Оптика», реж. Олексій Новіков

«Джордан’96», реж. Катерина Лесик

«Поки тут тихо», реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко

«Маляр», реж. Сашко Святський

«Прокидаючись у тиші», реж. Міла Жлуктенко, Даніель Асаді Фаезі

«Наша Робосім’я», реж. Анастасія Тиха

Учасники міжнародного конкурсу:

«Я, Ніна» (реж. Марися Нікітюк, Україна, Німеччина, 2022). Фільм-відкриття кінофестивалю. Це життєствердна драма, знята за мотивами особистої історії журналістки й телеведучої Яніни Соколової. Стрічка, що, на перший погляд, присвячена складній темі, фокусується на цінності життя, яке варте боротьби. Показ на «Миколайчук OPEN» стане українською прем’єрою фільму. Світова прем’єра відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі «Темні ночі» у 2022 році.

«МРТ» (R.M.N., реж. Крістіан Мунджиу (Румунія, Франція, Бельгія, 2022). Новий фільм знаменитого представника «румунської хвилі», неодноразового учасника та лауреата Каннського кінофестивалю (за свій перший фільм Мунжиу отримав «Золоту пальмову гілку»). Прем’єра «МРТ» також відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю минулого року. Головний герой, заробітчанин Матіас, перед Різдвом повертається з Німеччини додому, в гірське село у Трансильванії. Тут майже немає роботи, до того ж у селі з’являються мігранти.

«Мій сусід Адольф» (My Neighbor Adolf, реж. Леон Прудовський, Ізраїль, Польща, Колумбія, 2022). Відлюдькуватий чоловік на прізвище Польскі, який пережив Голокост, починає підозрювати, що його новий сусід … Адольф Гітлер. Який щасливо втік до Колумбії, де і відбувається дія стрічки. Оскільки герою ніхто не вірить, він вирішує провести власне розслідування.

«Тривала втеча» (Jailbird, реж. Андреа Маньяні, Італія, Україна, 2022). Італійський режисер, відомий українському глядачу за фільмом «Ізі», знову зняв фільм частково в Україні. Одну з головних ролей зіграла відома акторка театру та кіно Ніна Набока («Припутні»), а оператором став Ярослав Пілунський, який зараз боронить батьківщину на фронті. «Тривала втеча» знята в стилі драмеді та оповідає історію хлопця, який був народжений у в’язниці. Подорослішавши, він повертається до виправного закладу як наглядач.

«Хто ти, Філіпе?» (Filip, реж. Міхал Квечинський, Польща, 2022). Головний герой Філіп працює офіціантом у ресторані вишуканого готелю у Франкфурті-на-Майні. Насправді він є втікачем із Варшавського гетто, на його очах нацисти застрелили його кохану. А в центрі ворожої Німеччини польський єврей вдало видає із себе француза, щоби мститися нацистам у власний спосіб. Фільм отримав «Срібного лева» на кінофестивалі у Гдині. В Український прокат картина вийде 29 червня.

«Я і Фелікс» (реж. Ірина Цілик, Україна, 2022). Фільм засновано на романі письменника Артема Чеха «Хто ти такий?». У стрічці ми слідкуємо за Тимофієм крізь роки, чиє дорослішання припало на буремні 1990-ті. Фелікс, співмешканець його бабусі, колишній контррозвідник і глибоко травмована різними війнами людина, зіграв у житті підлітка особливу роль. Одну з головних ролей зіграв письменник Юрко Іздрик.

«Сліпа верба, спляча жінка» (Blind willow, Sleeping Woman, реж. П’єр Фельдес, Франція, Люксембург, Канада, Нідерланди, 2022). Анімаційна стрічка заснована на творах відомого японського письменника Харукі Муракамі та відзначена нагородою журі на найпрестижнішому фестивалі анімації в місті Ансі. Дія фільму відбувається у 2011 році у місті Токіо, яке декілька днів тому постраждало від землетрусу та цунамі. Кіоко раптово покидає свого чоловіка після того, як п’ять днів поспіль безперестанку дивилася репортажі про землетрус.

«Як там Катя?» (реж. Крістіна Тинькевич, Україна, 2022). Український фільм, що підкорив Локарно (приз найкращій акторці Анастасії Карпенко). Лікарки швидкої допомоги Анна сама виховує доньку Катю та мріє про краще життя для неї. Трагічний випадок змушує Анну постати перед дилемою, що підважить засади її власних моральних меж у суспільстві, що не має жодних.

Позаконкурсна програма

Фільм «Батько» – режисерський дебют Олександра Кобзаря, відомого за ролями в повнометражних стрічках «Пульс», «Поводир». Це історія про вибудовування стосунків сина з батьком та про причинно-наслідкові зв’язки між цілими поколіннями. Бізнесмен Влад Артем’єв повертається до рідної домівки, де дізнається про смерть батька, з яким не підтримував зв’язку майже чверть століття. Спогади про минуле заважають Владу рухатися далі, тож він намагається виправити всі свої помилки. Широкий прокат в Україні стартує з 27 липня 2023 року.

Однією з найбільших прем’єр фестивалю стане показ фільму «Всередині» (Inside) режисера Василіса Кацупіса з Віллемом Дефо в головній ролі. Стрічку вперше показали на цьогорічному Берлінале. Також у межах кінофестивалю відбудуться українські прем’єри повнометражних ігрових фільмів «Подвійний іммельман» режисерки Віри Яковенко, «Злегка прочинені двері» режисерів Хачатура Васіляна й Олександра Бикова та «Українські воєнні історії» режисера Володимира Нагорного.

Стрічка «Подвійний іммельман» розповідає про перші роки війни. Транспортний літак підбито, й українські військові опиняються на окупованій території. Тим часом мати командира екіпажу вирушає на окупований схід України в пошуках сина. Картина «Злегка прочинені двері» також торкається теми війни.

«Українські воєнні історії» – це антологія фільмів знятих на війні. Актори та знімальна група проекту , відомого за ролями в повнометражних стрічках «Пульс», «Поводир», професійні кінематографісти, які вступили до лав ЗСУ. Всі сюжети засновані на реальних подіях і знімалися на реальних бойових позиціях.

Завершує позаконкурсний блок повнометражних ігрових картин фільм «Відблиск» Валентина Васяновича, що оповідає історію лікаря, який пройшов катівню на непідконтрольній Україні території у перші роки війни. Світова прем’єра фільму відбулася в основному конкурсі Венеційського кінофестивалю у 2021 році. Національна прем’єра пройшла на Одеському кінофестивалі у 2022 році.

Також фестиваль покаже блок сучасного українського документального кіно. Це такі фільми, як «20 днів в Маріуполі» Мстислава Чернова (приз глядацьких симпатій на цьогорічному Sundance), «День українського добровольця» Володимира Тихого, «Король Лір: як ми шукали любов під час війни» Дмитра Грешка (фільм-закриття фестивалю SEEfest в Лос-Анджелесі та «Щоденник нареченої Христа» Марти Смеречинської, що брав участь у багатьох світових фестивалях.

Буде показано й картину про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії – «Україна 1933: Насіння голоду» французького режисера Гійома Рібо. Фільм заснований на щоденниках журналіста Ґарета Джонса, де він закарбував свою подорож до радянської України і свої спроби донести світу правду про геноцид українців.

Також буде представлений і блок позаконкурсного короткого метру. Українськими прем’єрами у цій секції стануть фільми «Подружжя Дада» Анастасії Мамонтенко, «Бог забув свій текст» режисера Маркіяна Мірошниченко та «Вмираючий лебідь» режисера Стівена Фінглтона (стрічка режисера-володаря престижної британської премії BAFTA, яку він зняв в Україні).

Нагадаємо, фестиваль глядацького кіно «Миколайчук OPEN» став першим кінофестивалем, що відбувся офлайн у червні 2022 року за умов повномасштабного вторгнення росії в Україну. Було показано 10 українських фільмів, які ще не були в прокаті, а також ретроспектива Мантаса Кведаравічюса і фільм «Така пізня, така тепла осінь» Івана Миколайчука. Фестиваль виник як заклик не допустити руйнації національної кіноіндустрії й мав на меті продемонструвати значні успіхи українського кіно глядачеві.