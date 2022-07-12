Вигляд церкви Архистратига Михаїла у Підгірцях у 2004 році

У селі Підгірці на Львівщині відбудують втрачену у пожежі дерев’яну церкву святого Михаїла. Пам’ятка національного значення XVIII ст. згоріла у 2006 році, від неї залишився лише фундамент. У новому приміщенні створять Музей давніх ікон.

«Відбудуємо цю унікальну дерев’яну церкву, а також її дзвіницю та кам’яні брами. Впродовж віків ця церква була осередком духовного та культурного життя Підгірців. Це величезна втрата для всього Підгорецького архітектурного ансамблю. Забути про неї та залишити у минулому – неприпустимо», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У вівторок, 12 липня, у Львові підписали меморандум між Львівською галереєю мистецтв імені Возницького, Львівською політехнікою, Заболотцівською ОТГ, релігійною організацією «Релігійна громада Львівської єпархії Української православної церкви» парафії Архистратига Михаїла у селі Підгірці та громадською організацією «Підгірці-Шолом».

Керівниця управління архітектури ЛОВА Олена Василько зазначила, що підписання меморандуму це перший крок. Пошук джерел фінансування на відбудову розпочнуть вже у післявоєнні часи. Усі зацікавлені сторони будуть розраховувати на грантові європейські проекти, за підтримки обласного чи державного бюджету.

«Є збережені всі обміри церкви, під час студентської практики вона була повністю оцифрована і відміряна. Тому вона буде відтворена точно такою самою, як була колись», – наголосила ZAXID.NET Олена Василько.

Максим Козицький зазначив, що у відбудованій церкві створять новий культурний простір, сучасний Музей давніх ікон. А збережені елементи знищеної вогнем церкви стануть експонатами цього музею. Окрім церкви, відбудують також дерев’яну дзвіницю початку ХІХ ст. та кам’яні брами початку ХХ століття. Територію навколо храму впорядкують, включно з цвинтарем ХVІІІ-ХІХ ст.

Додамо, що село Підгірці, тепер вже Золочівського району Львівщини, – популярне туристичне місце. Там розташований один з найгарніших і найбільших замків області – Підгорецький. Напроти нього є костел святого Йосифа, нині церква УГКЦ, яку реставрують. А також городище X-XIII ст., на якому створили Історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ».