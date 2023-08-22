На терасі !FESTrepublic виступить гурт Фіолет

Серпень, Фіолет та сукенки вище колін! Гурт Фіолет запрошує 23 серпня на концерт у Львові, щоб разом поспівати улюблені хіти та насолодитися романтикою останніх літніх вечорів просто неба. Подія відбудеться на терасі !FESTrepublic, зазначають організатори VINIL Concert agency.

Ця локація вже полюбилася багатьом музичним шанувальникам за свою атмосферність та неймовірні види вечірнього літнього неба. Це вже не перший виступ гурту такого формату у Львові: минулі вечори мали неабияку популярність та збирали сотні слухачів.

Тож цього разу, напередодні Дня Незалежності України, Фіолет обіцяє яскравий виступ повним складом колективу з новими, свіжими хітами, які надихнуть на перемогу та подарують романтичні почуття, щоб цей вечір запам’ятався надовго. Будуть також запрошені гості, зокрема фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник.

Концерт гурту Фіолет відбудеться також у Києві 26 серпня у затишному дворику МЦКМ.

Додамо, що літні концерти 23 серпня у Львові та 26 серпня у Києві Фіолет зіграє в підтримку масштабного збору від Волонтерського штабу АНГАР на 10 мільйонів гривень для ЗСУ.

Квитки вже доступні за посиланням.