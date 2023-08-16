Воєнний стан, на щастя, наразі не вплинув суттєво на розклад роботи театрів. Майже всі вони у липні пішли у відпустку, а тепер-от, у серпні, повертаються до роботи.

Львівська національна опера розпочала сезон 11 серпня виставою «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, і це – прем’єрна постановка, якою театр завершував 123-й сезон.

Про особливості театрального року, що минув, ZAXID.NET детально розповідав тут. Що чекає на глядача у сезоні-124, далі у розмові з генеральним директором – художнім керівником Львівської національної Опери Василем Вовкуном.

Щоправда, звʼязатися з Василем Володимировичем було проблематично, бо двічі поспіль він перебував у відрядженнях – спочатку у Бірмінгемі, згодом – у Дніпрі, де ставить оперу для сімейного перегляду «Лис Микита» Івана Небесного.

І навіть у день відкриття нового сезону гендиректор Львівської національної опери, передавши «бразди правління» Тарасові Курчику, був поза межами театру. І про це також говоритимемо, але спочатку – про нові постановки.

Сцена з вистави «Запорожець за Дунаєм»

Чотири визначні події

Звичайно, робота вже почалася. Але насамперед хочу сказати про презентацію 27 серпня альбому Євгена Лисика (головний художник Львівської опери у 1967 – 1991 рр. – ред.). Альбом вже друкується. Ми нарешті дійшли до тієї події, яка для нас – дуже важлива. Хочемо, щоби ця спадщина була доступною для більш широкого кола мистецтвознавців, тому що це – золотий фонд Львівської національної опери. У презентації візьмуть участь дружина і донька Євгена Микитовича.

Вступ до альбому Лисика написали художник Любомир Медвідь і мистецтвознавець, створювач Музею модернізму у Львові на базі Галереї мистецтв Богдан Мисюга.

Цього ж дня, 27 серпня, відбудеться мистецьке дійство, присвячене постаті Євгена Лисика, – «Гармонія сфер». Буде відеоінсталяція з робіт Лисика, яка доповниться музикою – композиціями Ріхарда Вагнера, Бориса Лятошинського, Гектора Берліоза, Бенджаміна Бріттена, Самуеля Барбера та інших. Автор проекту – Мирон Юсипович.

Щодо вистав, то балетмейстер Сергій Бондур вже розпочав роботу над балетом Петера Гертеля «Даремна обережність». Прем’єра – 16 вересня.

Сцена з вистави «Запорожець за Дунаєм»

Ця постановка – абсолютна класика. Ми повертаємося до автентичного, французького, матеріалу. Це – не поновлення вистави, а нова її версія, хоча використовуються декорації Тадея Риндзака. Будуть й нові костюми.

Далі, у жовтні, у нас – всеукраїнська прем’єра театралізованої кантати Євгена Станковича «Псалми війни». Лібрето – Василя Вовкуна. І ми, по суті, говоримо про перший монументальний твір, написаний на тему сьогоднішньої війни.

Й у листопаді у нас всеукраїнська прем’єра – Іван Небесний написав музику до вистави «Тіні забутих предків» (лібрето Василя Вовкуна). Постановник – Артем Шошин. Кошти на постановку дають спонсори.

Отже, до нового року маємо чотири визначні події. Крім того, матимемо виїзди за кордон, у Польщу. Повеземо і балет, і хор, і солістів.

Бірмінгем

Що два роки Opera Europa вшановує пам’ять певного композитора – під егідою ЮНЕСКО. Цього разу ішлося про чеського композитора Сметану і його оперу «Дві вдови».

Львівська національна опера вперше була у складі журі престижної європейської премії, яка визначала молодого режисера цієї постановки. В Англії відбувався останній, фінальний тур, в якому я взяв участь.

Сцена з вистави «Лис Микита» (Львівська національна опера)

Фіналісти відбору – молоді режисери Лоренцо Понте, Бенедикт Арнольд, К’яра Оселла та Верена Сілкер – представили журі власні концепції майбутньої постановки. Після тривалих обговорень переможцем було обрано Лоренцо Понте – італійського режисера, випускника Католицького університету в Мілані та Академії Паоло Грассі, асистента режисера в театрі Ла Скала.

Лоренцо Понте ставитиме у червні 2024 року оперу «Дві вдови» у Чехії, а в жовтні 2024-го – у Львові.

Хочемо здивувати глядача новим форматом – опера відбуватиметься на нашій малярці. Вже готуємо цей майданчик. Мусить бути прямий зв'язок із глядачем, бо він братиме участь у виставі. Вистава йтиме тільки на малярці – на нашу головну сцену не буде переноситися.

Дніпро, «Лис Микита»

Ідея поставити «Лиса Микиту» у Дніпрі народилася в директора Дніпровської опери Костянтина Пінчука, який приїжджав до Львова, аби переглянути виставу, і запропонував мені поставити її на їхній сцені. Мені це імпонує в тому розумінні, що створена нами постановка може піти на інші майданчики. Прем’єра запланована на 16 вересня.

Репетиції «Хитрого Лиса» у Дніпрі

Дуже приємно, що українська опера, яка зародилася на нашій сцені, набирає обертів. Хореографію нашу ми повністю переносимо на сцену Дніпровської опери. Їхні фахівці до нас приїжджали її вивчати. Щодо костюмів, то стиль буде той самий, що в наших, львівських. Тобто львівська постановка концептуально перейде на сцену Дніпровської опери.

Фото зі сайту Львівської опери та Facebook-сторінки Василя Вовкуна