Добігає кінця 123-й сезон Львівського національного театру опери і балету імені Соломії Крушельницької, на завершення якого публіці представлять прем’єру – оперу на дві дії «Запорожець за Дунаєм» Степана Гулака-Артемовського. Це третя нова постановка цього театрального року. Попередні – опера «Страшна помста» Євгена Станковича за Миколою Гоголем та модерн-балет «Пізнай себе» на музику Дмитра Данова до 300-річчя Григорія Сковороди.

Про особливості постановки «Запорожця» ZAXID.NET розповів керівник проекту – генеральний директор Львівської національної опери Василь Вовкун, але перед тим – кілька штрихів.

Прем’єра опери «Запорожець за Дунаєм» відбулася у Петербурзі у квітні 1863 року і є першим твором цього жанру українською мовою. І досі «Запорожець за Дунаєм» залишається однією з найпопулярніших українських опер у театрах і України, і закордоном.

Львівська опера – не виняток: «Запорожця» сім разів, починаючи від 1941 року, представляли публіці. Найдовше «протрималася» постановка 1987 року – 6 червня 2019 року відбувся 500-й її показ. Отже, теперішня нова постановка – вже восьма за рахунком в історії Львівської опери і присвячена памʼяті народного художника України, художника-постановника Львівської національної опери Михайла Риндзака (1947–2022).

Виставу у режисурі Оксани Тараненко (запрошена з Києва відома режисерка театру і кіно) представлять глядачеві у музичній редакції композиторів киян Олександра та Дмитра Саратських, сценографії Тадея Риндзака, костюмах Людмили Нагорної та хореографії Олексія Буська під орудою диригентки Ірини Стасишин. Лібрето – Миколи Бровченка та Оксани Тараненко.

У театрі наголошують, що «Запорожець за Дунаєм»-2023 – це «новий погляд на відому українську класику, з усвідомленням власної гідності та значущості, національної ідеї, сподіванням та вірою у перемогу завдяки Збройним Силам України». І додають, що козаки природно постануть могутньою, войовничою та свободолюбивою силою, яка здатна протистояти будь-яким перешкодам та ворогам.

Ось що про нову постановку розповідає Василь Вовкун.

«Все починається з козацького підпілля»

Запланована вистава була близько трьох років тому. Ми шукали можливості, де можемо вклинитися. Бо спочатку на заваді стала ковідна ситуація, а потім – війна. Також чекали, коли матиме можливість до нас приїхати головний режисер Одеської опери Оксана Тараненко. І вона поставила питання про те, щоби зробити аранжування музичне з деяким перекиданням сцен. Микола Бровченко зробив лібрето.

Ми загальне, авторське, лібрето залишаємо. Дуже у нас розширена сторона героїчна в розумінні тому, що все починається з козацького підпілля у Туреччині. Молитва за Україну, яка у Гулака-Артемовського звучить в кінці вистави, в нас – на початку, коли турки арештовують Андрія. Введений у виставу й зрадник.

Як би я не розповідав, все залишається у концепції Гулака-Артемовського, як воно було задумано. Але посилені і тексти, і музичний матеріал. І вистава набирає зовсім іншого змісту. Тобто це тепер не є шароварна вистава, а це є героїчна, патріотична вистава, про прагнення незалежності. І це в наш час – сам Бог велів.

Дуже посилена в нас лінія турецька – не в сенсі казковості і буфонади. Це є серйозне спілкування турків з українцями і навіть оцінка українців – і їхнього героїзму, і працьовитості. І навіть дивуються турки, бо для українців створені всі умови, а ті все одно рвуться на батьківщину.

«Стираються шаблони шароварного театру»

Цікавий факт той, що це вже восьма постановка «Запорожця» у Львівській опері. Але ми, повторюю, актуалізуємо, осучаснюємо цей класичний твір, що дуже добре вплітається в нашу концепцію «Український прорив», бо стираються всі шаблони так званого шароварного театру. В костюмах, до речі, – також.

Щодо нашого вибору на постановку Оксани Тараненко, то у сучасній українській режисурі саме вона це професійно робить, маючи добру кіно-оперну стилістику, що дуже вирізняє її серед інших режисерів. Крім того, можна зробити іншу паралель – кілька років тому мене запрошували до Одеси ставити «Набукко», то це наш крок у відповідь Одеській опері.

Варто додати, що перші покази вистави відбудуться найближчим часом 19, 20 і 21 травня.

Фото з Facebook-сторінки театру.