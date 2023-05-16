«Віртуози» – наймасштабніший із марафонів Львівської національної філармонії»

У Львові розпочинається 42 міжнародний фестиваль «Віртуози», який триватиме з 19 травня до 4 червня. Під час фестивалю відбудеться 15 концертів, виступлять 4 оркестри і 30 українських та іноземних солістів. Звучатиме класична музика різних епох, відбуватимуться прямі трансляції подій для України та іноземних слухачів. Благодійні пожертви з онлайн-трансляцій спрямують на підтримку музикантів, які залишаються в Україні.

«Свіжий ковток повітря у важкій реальності воєнного часу. Таким був задуманий 42-й Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», мабуть, наймасштабніший із марафонів Львівської національної філармонії», – вважають організатори.

Супроводжуватиме фестиваль «Віртуози» виставка «Перемога світла» львівського митця Ігоря Кузьмака, що відкриється 19 травня. Також 19 травня відбудеться симфонічний вечір «Незламність». Прозвучить, зокрема, символічна для українців композиція: як відомо, першу версію Третьої симфонії Бориса Лятошинського радянська влада заборонила до виконання. Повертаючись до витоків, Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою дириґента Володимира Сивохіпа представить власне прочитання твору, що для багатьох музикантів став прообразом відродження нашої новітньої історії.

Про героїчну сторінку української історії розповість увертюра Віктора Косенка, запланована на 21 травня. Звучатиме й один з найвідоміших концертів для гітари з оркестром, який виконає відомий іспанський музикант Рафаель Серралле.

Важливо, що попри війну іноземні музиканти приїжджають до Львова. 4 червня італійський дириґент Рафаель Понті разом з оркестром Львівської національної філармонії представлять програму з романтичних та сучасних творів, зокрема музику Брамса, Сібеліуса та Сильвестрова.

Важливість камерних імпрез для «Віртуозів» підкреслять фортепіанним речиталем Катерини Тітової (20 травня) та Віоліни Петриченко (24 травня), солоспівами українських композиторів у виконанні Володимира Шагая та Віталія Бобровського (23 травня) та фортепіанним дуетом харків’ян Ігоря Седюка й Олега Копелюка (3 червня).

На фестивалі прозвучать твори Антоніо Вівальді (25 травня) та Астору П’яццоллі (27 травня), а також патрону філармонії Мирославу Скорику організатори присвятили вечір 1 червня. Також 26 травня варто очікувати масштабний симфонічний вечір з творами Скорика, Шимановського та Віссмера, які прозвучать під батутою польського диригента Вінсента Козловського.

Повну програму фестивалю можна побачити тут.