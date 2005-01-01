У півфіналі плей-офф львівські «Кажани» зустрінуться із хмельницьким «Новатором»

Львівські «Кажани» поборолися за перепустку у півфінал плей-офф волейбольної Суперліги. У цьому раунді «вампіри» зійшлися на майданчику із чернігівським «Буревісником». На виїзді львів’яни розбили суперника «всуху». А вдома мали шанс поставити фінальну крапку у цьому протистоянні.

«Кажани» на одному подиху провели перший сет, ще на початку втікаючи у великий відрив. 25:14 ‒ переконлива перемога у стартовому періоді. Гравець «вампірів» Борис Жуков зазначив: «Ми першу партію почали доволі впевнено, кілька м`ячів у захисті хороших дістали. Практично не залишили супернику жодного шансу».

У наступному сеті «Буревісник» нарешті додав трохи перцю у поєдинок і навіть вів у невеличкому відтинку гри. Далі тривалий час команди йшли крок у крок. Гра львів`ян часто викликала досаду у їхнього наставника. Однак господарі таки взяли верх із гандикапом у 5 м`ячів. Гравець «Кажанів» Юрій Паласюк пояснює: «Ми трішки розслабились і через це почали допускати помилки. Плюс дали супернику відчути гру. І вони теж розігрались, нам вже трошки було тяжко». Борис Жуков додає: «Таке буває: коли суперник особливо не чинить опору, ти сам вже послаблюєш подачу, атаку і так далі. Тому нам довелося напружуватися, тому що вони трохи намацали свою гру».

Гості з Чернігова зі всіх сил намагалися зберегти інтригу, адже програш у цьому матчі остаточно зачинив би за ними двері у плей-офф. Перший відрізок сету знову за ними. Далі глядачі спостерігали за рівною грою упродовж періоду і запеклим протистоянням наприкінці. У підсумку ‒ 26:24 і «Кажани» знову «всуху» обіграли цих опонентів.

Наставник «Буревісника» Володимир Борисенко каже: «Ми, на жаль, команди різного рівня. У «Кажанах» ‒ збірники України, майже всі майстри спорту. А в нас в команді хлопці по 18-19 років. Дехто з них перший сезон грає в Суперлізі. Так що нашим завданням було нав`язати боротьбу».

У півфіналі плей-офф львівська команда побореться із хмельницьким «Новатором». Стартові ігри наступної стадії відбудуться у нашому місті 4-5 квітня. «Вампіри» обіцяють бурю емоцій та просять львів`ян підбадьорити їх із трибун.