Львівські «Кажани» обіграли «Буревісник» та вийшли у півфінал волейбольної Суперліги

«Кажани» перемогли «Буревісник» у Львові

У середу, 28 березня, у Львові відбувся матч-відповідь чвертьфіналу волейбольної Суперліги між місцевими «Барком-Кажани» та чернігівським «Буревісник-ШВСМ». Перша гра, яка відбулася до цього у Чернігові, закінчилася впевненою перемогою «кажанів».

Вперед «кажани» вирвались з першого сету, який звершився з підсумком – 25:14. Друга і третя партія були дещо напруженішими. В останньому сеті «Буревісник» спробував відігратись, подекуди вириваючись вперед. Але в підсумку – перемогу знову вибороли «кажани» – 26:24. Відтак гра закінчилася за рахунку 3:0 (25:14, 25:20, 26: 24).

«Суперник зіграв так, як зміг. Звісно, вони можуть грати краще, але ми їм не дали такої можливості, при чому у двох матчах. Ми задоволені результатом. Який з матчів складніший? Жодна гра не була простою. Сьогодні хлопцям було тяжко втримувати концентрацію. Прийоми, подачі, напади витримали. Та було трішки помилок, але це через концентрацію. Щодо ігор з «Новатором» – у нас з ним були складні матчі, тому буде на що подивитись. Принагідно запрошуємо глядачів поспостерігати за хорошим волейболом», – наголосив головний тренер ВК «Барком-Кажани» Угіс Крастіньш.

«У першій партії в нас багато чого вдавалось у захисті. Діставали багато м’ячів, потім забивали їх супернику. Потім гра в захисті дещо розладилась. Десь не щастило, а супернику навпаки. Він почав «пролазити» у нападі в прогалини на блоці. Ми не змогли організувати свій захист. Тому й вийшов такий рівний рахунок. Не вдалось забрати очки, бо захист погано спрацював. Воно кругом тяжко, це ж ігри плей-офф. Тут потрібно мобілізуватись та викладатись на повну», – підкреслив капітан «кажанів» Владислав Діденко.

У свою чергу капітан «Буревісника-ШВСМ» Володимир Борисенко наголосив, що Львів не дав чернігівчанам жодного шансу на перемогу. «Перші дві партії були дуже слабкі, Львів просто розстрілював. У третій партії трошки підсилили подачу, поміняли гру і трошки поборолись. Але перші дві партії не було боротьби і мої підопічні не змогли нічого зробити. Нашим гравцям не вистачає досвіду, у нас ще молоді хлопці і не можуть однаково зіграти цілу партію, я вже не кажу про гру», – наголосив капітан.

Додамо, що 4-5 квітня ВК «Барком-Кажани» проведе півфінальні поєдинки плей-офф проти хмельницького «Новатора».