У Польщі заявили, що «Газпром» блокує віртуальний реверс газу в Україну

Росія блокує надходження газу також зі Словаччини

Польща готова постачати газ в Україну з використанням механізму віртуальному реверсу, однак це постійно блокує російська компанія «Газпром». Про це заявив заступник голови правління польської нафтогазової компанії PGNіG з торговельних питань Мацей Возняк, повідомляє «Укрінформ».

«Ми можемо й надалі підтримувати українську політику енергетичної диверсифікації завдяки збільшенню експорту природного газу на цей ринок. На жаль, маємо чекати на збільшення фізичної пропускної здатності польсько-українського інтерконектора (газопроводу). Нинішню транскордонну пропускну здатність можна було би будь-якої миті використати для додаткових послуг, таких як віртуальний реверс. Однак такий варіант весь час блокує «Газпром»: так само як це робиться з українсько-словацьким інтерконектором – через відмову доступу до кодів постачальників (shipper codes)», – заявив Возняк.

За інформацією PGNіG, з серпня 2016 року по грудень 2017 року, компанія поставила в Україну загалом понад 1 млрд м3 газу. При цьому торік поставки польського газу зросли удвічі – до понад 700 млн м3.

Як підкреслив Возняк, Польща задоволена цим результатом і готова надалі збільшувати поставки газу в Україну.

«Наші поставки є привабливими (для України) з огляду на конкурентну торговельну пропозицію, а також безпечність і стабільність, що має величезне значення для України», – зазначив заступник голови правління PGNіG.

Як нагадують у польській компанії, торік у жовтні підписано рамкову угоду з «Укртрансгазом» про зберігання газу в українських газосховищах і його транспортування в українську ГТС, що «відкриває перед PGNіG нові торговельні можливості».

Згідно з даними компанії Argus, у третьому кварталі 2017 року компанія PGNіG була дев'ятим за величиною експортером газу на український ринок.

Нагадаємо, що 4 лютого 2016 року Верховна Рада надала компанії «Укртрансгаз» можливість проведення операцій з приймання-передачі газу між ГТС суміжних країн без його фізичного переміщення трубопровідним транспортом (віртуальний реверс).

Також ухваленй парламентарями законопроект передбачає можливість митного контролю та оформлення таких операцій.