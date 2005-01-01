Петро Порошенко розповів, за яких умов Україна купуватиме російський газ

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 18:048380

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Петро Порошенко розповів, за яких умов Україна купуватиме російський газ
фото з відкритих джерел
Нещодавно «Нафтогаз» виграв газову справу у російського «Газпрому»

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів. Про це голова держави заявив під час робочої поїздки в Одеську область, пише «Інтерфакс-Україна».

«Що сталося протягом останніх двох років? Ми енергетично незалежні. Вони (Росія – Ред.) стукають: може, візьмете наш газ? Ні, у нас усе добре. Якщо він буде дешевий і чесний, не корупційний - будь ласка», – сказав він.

При цьому Порошенко наголосив, що в разі дотримання згаданих умов влада України готова піти на такий крок «для того, щоб знизити тарифи для наших людей».

Як інформував ZAXID.NET, згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, Україна повинна буде відновити закупівлі російського газу і в останні два роки дії контракту (2018-2019) відбирати й оплатити 5 млрд куб. м газу.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги «Газпрому» щодо принципу «бери або плати».

До слова, 25 листопада виповнилося два роки з того дня, коли Україна імпортувала останні обсяги російського газу. Відмова від російського газу через його дорожнечу дозволила Україні почати реформу газового ринку і реформу корпоративного управління «Нафтогазом». Сама компанія уперше за довгий час перестала бути збитковою.

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