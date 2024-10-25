Виставку «Небачена сила» відкриють 26 жовтня о 18:00

У будівлі Порохової вежі, з 26 жовтня до 24 листопада, триватиме мистецько-інформаційна виставка «Небачена сила». Вона розповідатиме про ненасильницькі рухи спротиву на тимчасово окупованих територіях та реальні історії боротьби з росіянами. Відкриття виставки відбудеться 26 жовтня о 18:00.

Філософиня та кураторка виставки Ольга Муха розповіла, що проєкт вже презентували в Києві. За її словами, для Львова виставка буде актуальною, оскільки місто стало домівкою для українців, які евакуювалися через війну.

«Львів був і залишається осердям української ідентичності у всій її багатогранності – мовній, етнічній, культурній. Сюди приїздять міжнародні делегації й іноземні волонтери. Тут відкрили бізнеси переселенці з Криму, Донеччини, Маріуполя, Херсона. У Львові не треба пояснювати, що таке спротив і яка його ціна. Прийдіть підтримати тих, хто на тимчасово окупованих територіях нагадує окупантові – це не твоя земля, тут – Україна», – сказала Ольга Муха.

У межах виставки відбудуться кінопокази та публічні дискусії. Фото організаторів

Відвідувачі виставки «Небачена сила» зможуть побачити унікальні свідчення, які показують мужність та стійкість активістів, які продовжують зберігати українську ідентичність. Культурологиня та кураторка Оксана Дарморіз зазначає, що окрему увагу приділили ролі жінок.

Додамо, що виставка поєднує інформаційні, мистецькі та інтерактивні елементи. На експозиції зібрали документальні свідчення, артоб'єкти, фотографії, мультимедійні матеріали та тексти, створені в окупації чи відтворені спеціально для виставки. У межах проєкту також запланували кінопокази та публічні дискусії. Детальну програму організатори публікуватимуть на сайті проєкту.

Виставку «Небачена сила» можна буде оглянути щодня з 12:00 до 20:00, крім понеділка. Організатором є Українська асоціація культурологів за підтримки USAID.