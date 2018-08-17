У проекті «Українська пісня» на «Арені Львів» візьмуть участь 27 виконавців

Організатори очікують 5-тисяч слухачів, та чималу кількість журналістів

У суботу, 18 серпня, «Арена Львів» стане епіцентром української музики. Національний проект «Українська пісня», за словами організаторів, покликаний популяризувати вітчизняну музику на території України.

27 виконавців з 10-ма зірковими хедлайнерами, серед яких Pianoбой, O.Torvald, Melovin, Tayanna, «Воплі Відоплясова» та багато інших виступлять перед львів`янами напередодні Дня Незалежності. Відбірковий тур тривав у кілька етапів.

На першому, який стартував 1 травня, члени жюрі розглядали заявки від музикантів, які працюють у жанрах менстрім-поп, рок, танцювальна музика. До участі приймались пісні лише українською мовою. Загалом організаторами було розлянуто понад 300 заявок на участь, серед яких було відібрано 30 найкращих.

Відбір не обмежувався думкою експертної ради, в проект було інтегроване інтернет-голосування. Двох учасників до тридцятки було обрано саме за вподобаннями користувачів. Це львівський гурт Secret forest та київський виконавець Ерёмин.

За 5 днів у голосуванні взяло участь до 40 тисяч українців. Фінальний етап - виступ на «Арені Львів», де за словами організаторів, очікується 15-тисяч слухачів.

«Друга перемога України на Євробаченні говорить про те, що в нас є потенціал і, незважаючи на зменшення експорту російської попси, ми не зовсім від цього страждаємо, але не активізуємо національний підхід, метою якого було би повністю зайняти ефір радіо та телебачення українською музикою», - роповів Василь Вовкун, співзасновник, співорганізатор та арт-директор проекту «Українська пісня».

Засновник лейблу «Контрамарка», виконавчий директор «Української пісні» та член експертної ради проекту Олександр Порядченко закликає поширювати пряму трансляцію, долучаючи друзів, які в нас є в Україні та за ї межами.

Тараса Курчик, генеральний продюсер проекту «Українська пісня», розповів, що зібрати усі гурти в одному концерті було надзвичайно важко через їх зайнятість, проте жодені із них не відмовився.

Вхід на концерт проекту для учасників ООС та АТО безкоштовний. Організатори виділили 250 запрошень для дітей українських військових, ще 70 запрошень - для офіцерів і курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, а також забезпечили безкоштовний вхід для малозахищених категорій населення.