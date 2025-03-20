Цього року планують запровадити часткове відкодування ліків

МОЗ планує включити до програми «Доступні ліки» препарати для лікування раку молочної залози. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Чергове розширення ми плануємо зробити впродовж місяця. І потенційно заводимо онкологічний препарат для лікування раку молочної залози, препарат з базової схеми, який також буде реімбурсуватись», – повідомив міністр.

За його словами, у поточному році планується запровадити часткове відшкодування лікарських засобів, які пройшли оцінку медичних технологій та запропоновані комісією з оцінки медичних технологій до включення в Національний перелік ліків.

«Сподіваємося, що у другому півріччі вже частину таких лікарських засобів, це нових препаратів, буде включено в програму "Доступні ліки", але з реімбурсацією не стовідсоткової вартості. Це може бути або 50, або 70, або 30», – каже Віктор Ляшко.

За його словами, цей крок також допоможе пацієнтам зекономити на лікарських засобах. А далі, залежно від попиту, буде розраховуватися сума на реімбурсацію цих препаратів в бюджеті на наступний рік. Нині 90% лікарських засобів з Національного переліку, які призначені для амбулаторного лікування, каже міністр, включені до програми «Доступні ліки».