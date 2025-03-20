У програму «Доступні ліки» включать препарати для лікування раку молочної залози
Розширити програму планують впродовж місяця
МОЗ планує включити до програми «Доступні ліки» препарати для лікування раку молочної залози. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
«Чергове розширення ми плануємо зробити впродовж місяця. І потенційно заводимо онкологічний препарат для лікування раку молочної залози, препарат з базової схеми, який також буде реімбурсуватись», – повідомив міністр.
За його словами, у поточному році планується запровадити часткове відшкодування лікарських засобів, які пройшли оцінку медичних технологій та запропоновані комісією з оцінки медичних технологій до включення в Національний перелік ліків.
«Сподіваємося, що у другому півріччі вже частину таких лікарських засобів, це нових препаратів, буде включено в програму "Доступні ліки", але з реімбурсацією не стовідсоткової вартості. Це може бути або 50, або 70, або 30», – каже Віктор Ляшко.
За його словами, цей крок також допоможе пацієнтам зекономити на лікарських засобах. А далі, залежно від попиту, буде розраховуватися сума на реімбурсацію цих препаратів в бюджеті на наступний рік. Нині 90% лікарських засобів з Національного переліку, які призначені для амбулаторного лікування, каже міністр, включені до програми «Доступні ліки».