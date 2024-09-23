У прокат виходить фільм про українську армійську авіацію
«Підйомну силу» можна буде побачити у жовтні0
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10 жовтня на екрани виходить документальний фільм «Підйомна сила», який на реальних бойових завданнях показує, як працює українська авіація. Над фільмом працювали режисер Олександр Стратієнко, авіатор Тімур Фаткуллін та команда Aerotim. У фільмі знялися реальні пілоти та авіатори, які літали в оточений Маріуполь, на острів Зміїний чи виконували завдання в тилу ворога.
«Головна ідея фільму вмістилася в його назві «Підйомна сила». Він саме про цю незриму силу, від якої серце бʼється швидше і радісніше, від якої багатотонні гвинтокрилі машини здіймаються в повітря, як граціозні птахи, яка дає надію і відганяє страх, яка змушує поступитись навіть гравітацію. Ми хотіли, щоб глядач не тільки побачив і відчув, але найголовніше – віднайшов її джерело в собі. Тож у нас була надскладна задача – показати те, що неможливо побачити очима, те що неможливо препарувати і дослідити навіть під найпотужнішим мікроскопом», – зазначає Тімур Фаткуллін.
Весь фільм побудований на реальних історіях (кадр з фільму)
Весь фільм побудований на реальних історіях. Усі герої – борттехніки, інженери, авіанавідники та бойові пілоти, які зараз захищають Україну. Стрічка «Підйомна сила» показує, як проходить робота авіаторів вночі чи в режимі радіотиші, а також під час тренувань та роботи на полігоні.
«Основна ціль фільму – висвітлити особливості та специфіку роботи армійської авіації, передати почуття та характер людей, з яких цей окремий світ складається. Ідейно ми хотіли розповісти історії про наших героїв, яких до цього світ ще не чув. Передати їхній дух та надихнути глядача. У фільмі ми розкриваємо питання мотивації, внутрішніх почуттів та переживань, підтримки військових та України загалом», – додає Олександр Стратієнко.
Загалом над зйомками працювали близько 15 людей протягом одного року. Зйомки проходили у Полтаві, Костянтинівці, Словʼянську, Харкові, Києві та Львові. У результаті вийшов справжній документальний екшн, який за складністю зйомок нагадує голлівудський фільм. Зокрема, навесні знімали сцени з повітря під час пусків ракет, взимку – у складних метеоумовах, а восени – мокли під дощем.
Стрічку в прокат випускає кінодистриб'юторська компанія B&H Film Distribution Company.