Всі університети у п’ятьох областях України з 25 жовтня і до 15 листопада перейшли на дистанційну форму навчання через високий рівень поширення коронавірусу в регіонах. Відповідні рекомендації надало Міністерство освіти і науки, йдеться на сайті МОН.

«Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада», – йдеться в повідомленні.

Так, навчання онлайн запровадили 100% університетів наступних областей: Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської, Сумської.

Деякі заклади використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

Продовжують працювати очно – заклади вищої освіти Черкаської області (8 університетів), а також 5 університетів Житомирщини.

У МОЗ нагадали, що принаймні одну дозу щеплення від Covid-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

«В умовах росту захворюваності на Covid-19, МОН закликає всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти до неухильного дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення щеплення», – закликали в МОЗ.