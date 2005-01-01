У Саудівській Аравії вперше за 35 років показали фільм на широкому екрані

Очікується, що до 2030 року в королівстві будуть діяти більш як 300 мереж кінотеатрів

У Саудівській Аравії показали перший фільм на широкому екрані після 35-літньої заборони кінотеатрів. Про це пише Newsweek.

Зазначається, що відвідувачі тимчасового кінотеатру змогли подивитися американську анімаційну стрічку 2017 року «Емоджі фільм», і навіть купити попкорн.

Раніше влада країни розпорядилася про обладнання тимчасових місць для перегляду кінофільмів.

Нагадаємо, на початку 1980-х років кінотеатри в Саудівській Аравії заборонили. Жителі країни в основному їздили дивитися кіно в сусідній Бахрейн. А недавно Генеральна комісія з аудіовізуальним медіа почала видавати ліцензії кінотеатрам, перші з них відкриються в березні 2018 року.

Очікується, що до 2030 року в королівстві будуть діяти більш як 300 мереж кінотеатрів. Фільми зазнають суворої цензури, щоб не порушувати моральні цінності країни.

Нагадаємо, раніше король Саудівської Аравії Салман видав наказ, який дозволить жінкам мати водійські посвідчення.