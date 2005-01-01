Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни $13 млрд у 2018 році

Міністр культури та інформації Саудівської Аравії Аввад бін Салех Алавад

Влада Саудівської Аравії у 2018 році планує розділити між жителями королівства майже $13 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення прийняли, щоб компенсувати населенню зростаючу вартість життя. В указі короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда від 6 січня йдеться, що державним службовцям щомісяця доплачуватимуть 1000 ріалів (близько $266).

Грошові виплати отримають також пенсіонери і військовослужбовці.

Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх.

Як відомо, у Саудівській Аравії затримали 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Минулого року Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету.