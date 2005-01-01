Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни $13 млрд у 2018 році

Цей крок роблять, щоби компенсувати населенню підвищення рівня життя

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 08:2012250

До теми

Влада Саудівської Аравії розділить між жителями країни $13 млрд у 2018 році
фото Al Arabiya
Міністр культури та інформації Саудівської Аравії Аввад бін Салех Алавад

Влада Саудівської Аравії у 2018 році планує розділити між жителями королівства майже $13 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення прийняли, щоб компенсувати населенню зростаючу вартість життя. В указі короля Салмана бен Абдель Азіза Аль Сауда від 6 січня йдеться, що державним службовцям щомісяця доплачуватимуть 1000 ріалів (близько $266).

Грошові виплати отримають також пенсіонери і військовослужбовці.

Водночас уряд вирішив скоротити пільги членам королівської родини, що викликало невдоволення останніх.

Як відомо, у Саудівській Аравії затримали 11 принців після того, як вони зібралися в королівському палаці Каср аль-Хокм для протесту проти заходів жорсткої економії, запроваджених указом короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда.

Минулого року Саудівська Аравія ввела реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Саудівській Аравії 11 принців арештували за незгоду з тарифами ЖКГ ZAXID.NET
Покупцем найдорожчої картини Леонардо да Вінчі виявився саудівський принц ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук