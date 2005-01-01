У Саудівській Аравії 11 принців арештували за незгоду з тарифами ЖКГ

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 08:183810

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У Саудівській Аравії 11 принців арештували за незгоду з тарифами ЖКГ
фото Reuters
Крон-принц Муххамед бін Салман: «Ніхто не може стояти над законом в Саудівській Аравії»

Королівський прокурор Саудівської Аравії оголосив про арешт одинадцяти принців, які відмовилися виконувати нові умови оплати за воду і електроенергію. Про це інформує Reuters.

Раніше королівським указом були скасовані існуючі для членів королівської сім'ї пільги для оплати послуг ЖКГ, і 11 принців в знак протесту влаштували у Палаці правосуддя подобу «сидячого страйку», відмовляючись залишати будівлю до відновлення пільг.

«Їм повідомили про помилку їх вимог, але вони відмовилися покинути Каср аль-Хокма. Королівській охороні було доручено втрутитися, і принци були затримані і поміщені у в'язницю Аль-Хайер, в очікуванні суду», - повідомляє місцеве видання sabq.org з посиланням на джерела.

У поширеній заяві королівського прокурора йдеться: «Ніхто не може стояти над законом в Саудівській Аравії. Всі рівні перед ним, до всіх буде рівне ставлення».

Зазначимо, що Саудівська Аравія розпочала реформи, які скорочують субсидії, вводять податок на додану вартість і скорочують пільги для членів королівської сім'ї, щоб впоратися з падінням цін на нафту, яке викликало дефіцит бюджету. За оцінками експертів, у 2018 році дефіцит складе щонайменше $52 млрд.

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