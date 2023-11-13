Матан Меїр був резервістом ЦАХАЛ

Виконавчий продюсер відомого ізраїльського серіалу «Фауда» Матан Меїр загинув під час рейду 10 листопада. Він брав участь у наземній операції Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази.

38-річний старший сержант запасу ЦАХАЛ виконував бойове завдання разом із чотирма товаришами по службі, перевіряючи одну з будівель у пошуках тунелів ХАМАС. Коли військові зайшли до будинку, стався вибух, їх завалило уламками. Разом з Меїром загинули ще троє бійців ЦАХАЛу.

«Я вирушив на південь, щоб приєднатися до сотень хоробрих товаришів по зброї, які невтомно борються, щоб допомогти цивільному населенню Ізраїлю. Нас відправили в розбомблене місто Сдерот, звідки ми вивезли дві сім'ї. У нас немає страху!», – писав Меїр у соцмережах.

У цивільному житті Меїр працював у продюсерській групі «Фауди», він брав участь у створенні всіх чотирьох сезонів ізраїльського серіалу.

Нагадаємо, серіал «Фауда» розповідає про підрозділ ізраїльського спецназу, який проводить контртерористичні операції під прикриттям. Творці серіалу Ліор Раз та Аві Ісахаров також є колишніми спецназівцями ЦАХАЛ. Прем'єра серіалу відбулася у 2015 році.