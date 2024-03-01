На Волині епідеміологи зафіксували шість випадків вірусного гепатиту А. Захворювання виявили у чотирирічної дитини та п'ятьох студентів професійно-технічного училища №22 в селищі Луків, що за 10 км від Ковеля. Про це 1 березня повідомили на сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Усіх хворих у стані середньої важкості госпіталізували в інфекційне відділення Ковельського міського територіального медоб'єднання. Станом на 1 березня чотирьох пацієнтів виписали, ще двоє продовжують стаціонарне лікування.

«ПТУ №22 смт Луків, де навчалися хворі, з метою недопущення поширення інфекції перевели на дистанційну форму навчання. Під час епідеміологічного розслідування проведено відбір та лабораторне дослідження питної води, змивів із довкілля – вірусу гепатиту А в пробах не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що гепатит А – захворювання печінки вірусного походження. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14-28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається через воду та харчі, а також контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Аби запобігти захворюванню, медики рекомендують: