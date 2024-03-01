У селі поблизу Ковеля зафіксували спалах гепатиту А
П'ятьох студентів та чотирирічну дитину госпіталізували у стані середньої важкості
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На Волині епідеміологи зафіксували шість випадків вірусного гепатиту А. Захворювання виявили у чотирирічної дитини та п'ятьох студентів професійно-технічного училища №22 в селищі Луків, що за 10 км від Ковеля. Про це 1 березня повідомили на сторінці обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Усіх хворих у стані середньої важкості госпіталізували в інфекційне відділення Ковельського міського територіального медоб'єднання. Станом на 1 березня чотирьох пацієнтів виписали, ще двоє продовжують стаціонарне лікування.
«ПТУ №22 смт Луків, де навчалися хворі, з метою недопущення поширення інфекції перевели на дистанційну форму навчання. Під час епідеміологічного розслідування проведено відбір та лабораторне дослідження питної води, змивів із довкілля – вірусу гепатиту А в пробах не виявлено», – йдеться у повідомленні.
Додамо, що гепатит А – захворювання печінки вірусного походження. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14-28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається через воду та харчі, а також контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
Аби запобігти захворюванню, медики рекомендують:
- мити руки водою з милом щонайменше впродовж 20 секунд, зокрема й перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні;
- мити овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати;
- використовувати для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.