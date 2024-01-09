Влада просить селян не вживати воду із криниць без кип’ятіння

У трьох мешканців села Вістова Калуського району виявили гепатит А. Збудник вірусу знайшли фахівці Центру контролю і профілактики хвороб, перевіривши воду з криниці хворої жінки.

Як повідомили у Калуській міській раді 9 січня, гепатит А у жительки села Вістова виявили 27 грудня. Це вже третій випадок захворювання серед мешканців цього села. 10 і 30 листопада після перевірки проб води з сільського водопроводу Калуської енергетичної компанії, збудника вірусу гепатиту А не знайшли. Після цього перевірили криниці.

«2 січня спеціалісти Калуського райвідділу держустанови «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України» взяли на дослідження криничну воду із домогосподарства захворілої особи у селі Вістова. У результаті виявлено антиген вірусного гепатиту А», – інформують у Калуській міській раді.

Влада просить мешканців Вістової не вживати воду із криниць без кип’ятіння і дотримуватися правил особистої гігієни.

Додамо, що гепатит А – це захворювання печінки, спричинене вірусом. У домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім'ї. Тому гепатит А часто називають «хворобою брудних рук». Вірус гепатиту А також може передаватися під час тісного фізичного контакту з інфікованою людиною.

Найчастіші симптоми гепатиту А – це підвищена температура, слабкість, відсутність апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, потемніння сечі, пожовтіння шкіри та білків очей.