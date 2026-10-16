Традиційно осінні канікули в школах України проводять в останній тиждень жовтня

Цьогоріч осінні канікули у школах Хмельницького триватимуть з 26 до 30 жовтня. Про це ZAXID.NET повідомила заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко.

За її словами, усі школярі міських комунальних закладів освіти відпочиватимуть в однакові дати. Водночас у департаменті наразі не мають інформації про графік канікул у приватних школах.

Крім того, у Хмельницькій міській раді повідомили, що ввечері 15 жовтня в заклади соціальної сфери міста почали подавати тепло.

Додамо, що зазвичай осінні канікули у школах проводять в останній тиждень жовтня, зимові – наприкінці грудня, а весняні – наприкінці березня. Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.

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