В укритті є чотири зали з меблями, три кімнати для співробітників і великий коридор із місцями для сидіння

У ліцеї в Юрівці, що під Києвом, відкрили укриття на 700 людей. Тут є навчальні класи з усім необхідним обладнанням, що дозволяє не переривати навчальний процес під час повітряної тривоги. Укриття має два окремі входи з різних боків. Один із них доступний для людей із інвалідністю, пише «Хмарочос».

В укритті є чотири зали з меблями, три кімнати для співробітників і великий коридор із місцями для сидіння. Є запаси питної води, продуктів, медичні аптечки, ковдри, спальні мішки, розкладачки і каремати. Є шість туалетів та шість душових кабін, працює Wi-Fi.

В укритті встановили систему вентиляції, водопостачання та каналізації, протипожежну систему, пожежний щит, вогнегасники в усіх залах. Резервне електропостачання забезпечує генератор на 75 кВт.

«Створено всі умови, щоб діти не відволікалися від навчання. Якщо якийсь із класів писатиме контрольну роботу і лунатиме тривога, її доведеться продовжити в укритті. Є спеціально облаштований клас. Тож прогуляти не вдасться», – зазначає голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

У школі навчаються 365 дітей, переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Перетворити підвал на укриття коштувало 12,9 мільйона гривень. Область виділила шість мільйонів як співфінансування. Зараз завершують роботи з гідроізоляції, щоб у підвал не затікала вода.