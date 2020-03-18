У США помер 30-річний японський фігурист Кріс Рід

Кріс Рід помер від серцевого нападу

У Детройті (США) раптово пішов з життя 30-річний фігурист Кріс Рід. Він помер ще 14 березня, проте повідомили про це лише 17 березня. У спортсмена стався серцевий напад. Про це повідомила Міжнародна спілка ковзанярів (ISU).

Кріс Рід представляв Японію у змаганнях з танців на льоду. Він народився у США 7 липня 1989 року. Його батько – американець, а мати – японка. Це дало йому змогу представляти Японію на найбільших спортивних змаганнях.

До 2015 року Кріс Рід виступав у дуеті зі своєю сестрою Кеті. Вони сім разів ставали чемпіонами Японії. Після того, як Кеті залишила спорт, Кріс встав у пару з Каною Мурамото та ще три рази став чемпіоном країни. Також пара завоювала бронзу на Чемпіонаті чотирьох континентів, чого раніше не вдавалося жодному азійському танцювальному дуету. У 2017 році пара завоювала золото у командному чемпіонаті світу.

У нинішньому сезоні спортсмени не виступали. Зі старшою сестрою та екс-партнеркою Кеті Рід Кріс планував після завершення кар’єри стати тренером та хореографом у Японії. Молодша сестра Кріса, Елісон Рід, виступає у танцях на льоду за Литву.