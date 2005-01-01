У США повноцінно запрацював перший у світі магазин без кас і продавців

В понеділок, 22 січня відома американська компанія Amazon відкрила магазин Amazon Go, який працюватиме без касових апаратів та продавців.

Магазин працює в Сіетлі. Понад рік він працював у тестовому режимі і скористатись його послугами могли лише працівники компанії, повідомив «Голос Америки».

Замість кас і продавців, магазин облаштували камерами та датчиками. Саме вони відстежують, які товари покупець бере з полиці, які повертає назад, а які виносить із собою.

Коли покупець виходить з магазину, з його картки списують гроші за те, що він поніс з собою додому.

При цьому відомо, Що за час, поки магазин працював у тестовому режимі, «розумним» датчикам не завжди вдавалось правильно ідентифікувати покупців схожої комплекції. Збої виникали також тоді, коли в магазин проходили покупці з дітьми і вони, граючись, неправильно складали товари на місце. Однак віце-президентка Amazon Go Джіанна Пуеріні заявила, що в тестовий період магазин спрацював дуже добре завдяки попередній роботі, яка зайняла чотири роки.

«Цієї технології просто не було, - сказала Пуеріні, ходячи по магазині. – Вона стала новим досягненням в комп'ютерному зорі і машинному навчанні», – додала вона.