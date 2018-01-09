Засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною світу

СвітОлег Костюк, сьогодні, 10:093000

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Засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною світу
фото з відкритих джерел
Статки Безоса в понеділок, 8 січня, сягли 105,1 млрд доларів

53-річний засновник американської компанії Amazon.com Inc. Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії. Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними Bloomberg, статки Безоса в понеділок, 8 січня, сягли 105,1 млрд доларів. Таким чином, Безос побив рекорд засновника Microsoft Білла Гейтса.

Капітал Безоса збільшився за рахунок зростання вартості акцій Amazon, яка нині є найбільшим онлайн-рітейлером в світі. Папери подорожчали з початку січня вже на 6,62% до 1,3 тис. доларів за акцію.

Раніше найбагатшою людиною в історії вважався один із засновників Microsoft Білл Гейтс. У 1999 році його капітал перевищив 100 млрд доларів.

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