Під час зустрічі у Стамбулі між Україною, ООН, Туреччиною та РФ, сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на особу, знайому з ходом переговорів.

Попередньо сторони узгодили, що після часткового розмінування, зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Відомо, що один з цих портів – морський порт Одеси. Також, за даними ЗМІ, деблокада стосуватиметься сусідніх портів на Одещині: Чорноморського (Чорноморськ) та «Південного» (Южне).

Наступним пунктом домовленості є те, що Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. Раніше держава-агресор Росія хотіла перевіряти їх одноосібно, адже заявляла, що ці судна можуть використовуватися для транспортування західної зброї в Україну. Крім того, ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.

Залишається узгодити технічні деталі, зокрема те, як будуть розміновані українські порти. Україна спочатку повідомила ООН, що безпечний прохід може бути прокладений через заміноване море, але плаваючі міни також повинні бути знешкоджені. Проте, наголошує співрозмовник WSJ, говорити про неминучість підписання домовленостей зарано.