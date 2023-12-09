Реставратори віднайшли Тризубний мальований квартет

У церкві Св. Параскеви, що в с. Великий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області, під час реставраційних робіт було знайдено зображення чотирьох великих тризубів. Вони були приховані від знищення радянською владою, повідомляється на Facebook-сторінці краєзнавчого проекту «Україна Інкогніта» з посиланням на настоятеля храму Св. Параскеви Арсенія Ужитчака.

За словами священика, купол вівтарної частини церкви здавна прикрашали чотири великі медальйони із зображеннями святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги, а також святих Бориса і Гліба і архистратига Михаїла. Вони були нанесені на листах фанери. Однак, коли під час реставрації фанеру зняли, виявилося що під ними були приховані зображення тризубів.

На думку священнослужителя, їх автором є український іконописець Павло Запоріжський, який розписував цей храм у 1930-х рр.

«І це мали його попросити свідомі ключівські люди, які тоді були в селі та яким були дорогі наші національні символи. А потім прийшла російсько-комуністична влада і вони приховали Тризуби. Але не стерли, не зшкребли, а зберегли, сподіваючись, що хтось колись їх виявить. А ті люди, які знали цю таємницю, померли, очевидно, ще на початках нашої Незалежності. І ось через 90 років це сталося: Тризубний мальований квартет більше не в забутті!», – переконаний Ужитчак.

Зауважимо, що Павло Запоріжський – малознаний український іконописець ХХ ст., який залишив по собі значну спадщину у царині церковного мистецтва. Як стверджують науковці Олександр Нога та Ігор Савицький, роботи Павла Запоріжського зафіксовані в різних регіонах України та поза її межами, зокрема на сьогодні мистецькі здобутки Павла Запоріжського фіксуються на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та на території сучасної Польщі – на Лемківщині. За їхніми словами, «один з небагатьох, народжених на східних теренах нашої держави, який зумів залишити рельєфний слід в історії мистецтва західноукраїнських земель. Своєю діяльністю він реально показав єдність українського народу від Сходу до Заходу нашої країни, спільну духовність і ментальність, щирість у

своїх бажаннях і починаннях. Адже спільна боротьба за єдину національну державу гуртувала українців з заходу і сходу наших земель довкола значущих ідей, всупереч тому, що території з об’єктивних причин були роз’єднані».

Віднайдені науковцями світлини вказують на те, що Павло Запоріжський з дружиною дійсно був у церкві Св. Параскеви у селі Великий Ключів на Коломийщині у 1933 році де розписував церковні бані, а також створив 12 образів «Хресної дороги». То ж цілком імовірно, що віднайдені зображення тризубів є ще одним витвором мистецтва українського іконописця. Звісно, що це твердження ще потребує фахового висновку мистецтвознавців.

До слова, дерев’яну церкву з дзвіницею на честь Преподобної Параскеви Сербської, яку почали зводити у 1862 році та вже у 1865 році Храм був освячений для звершення Богослужінь.