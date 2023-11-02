Відновлений розпис святого Вінцента та реставраторка Ірина Гірна

У львівському музеї митрополита Андрея Шептицького завершили реставрацію розпису XVIII ст., який випадково виявили, коли розбирали стіни старих вбиралень, збудованих у радянський період. Реставраторка Ірина Гірна відновила зображення святого Вінкентія (Вінсента), який зображений на зовнішній стіні колишнього монастиря, а нині – музею.

Первісно, у XVII ст., ця будівля була монастирем реформатів, через століття – вже сиротинцем. Тоді ж і нанесли зображення святого Вінкентія, який є покровителем сиріт. Це класична надбрамна ікона, яку малювали в нішах більшості монастирів, розповідає реставраторка.

У радянські часи у будівлі влаштували жіночу колонію та школу міліції. Тоді ж до історичної споруди добудували стіну, за якою влаштували туалети. Так на десятки років цеглою закрили нішу із зображенням святого. Коли керівництво музею Шептицького вирішило розібрали неавтентичні пізніші добудови, тоді ж і виявили настінну ікону, а під нею – старіший бароковий розпис.

Відновлення ікони тривало майже півтора року, реставраторка використала для тонування нові матеріали і рік спостерігала, як на ці технології будуть впливати атмосферні явища. Після того, як впевнилася, що фарби не змінили кольору, завершила роботу над образом.

«З реставрацією творів живопису на фасадах є великий нюанс з тонуванням. Адже фарби, які ми використовуємо в інтер’єрах, не піддаються такому впливу сонця і дощу, як твори на фасадах. Тому реставрація тут тривала так довго: не такими тривалими є самі роботи, як спостереження над технологіями реставрації, які ми використовували», – пояснює реставраторка Ірина Гірна.

Стіну з туалетами демонтували торік, це дозволило розширити подвір’я музею. Відновлений розпис можна побачити на стіні музею митрополита Шептицького на вулиці Кривоноса, 1 у Львові.