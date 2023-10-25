Кав’ярня буде на першому поверсі «Сокола» з окремим входом

У будинку колишнього спортивного товариства «Сокіл» у Бібрці, що зараз виконує роль туристичного центру, в одній з кімнат на першому поверсі виявили різночасові розписи. За попередніми висновками, вони датуються роками будівництва, тобто початком XX століття. Сецесійні та ардекові розписи виявили у приміщенні, в якій планують відкрити кав’ярню «Гніздо».

«Будучи вже майже на фінішній прямій, у тій багато років захламленій і непримітній кімнатці за зеленими металевими дверима ми виявили розписи! Навіть кілька різночасових і цікавих шарів розписів. Їх ретельно зішкрабували, перебілювали і зафарбовували, але їхні благородні тіні під тими всіма шарами збереглися», – повідомили 25 жовтня на сторінці «Сокола».

Виявлені знахідки обстежила реставраторка Ірина Гірна, за її висновками, там є кілька нашарувань розписів. Проте одні з них відносяться до самих початків «Сокола», тобто до першого десятиліття його існування.

«За стилістикою ті розписи дуже навіть сецесійні, що також пасує до початків сокільської історії. Найдавніші історичні фото фіксують цю кімнатку, вона тоді мала вхід з будівлі і цілком могла служити “сокільським бюром” при великому гімнастичному залі, а, відповідно, мала вишукане оздоблення. Знайшлися також фрагменти цікавого декоративного пояска з китицями ягід кольору індиго. Це вже, ймовірно, 1930-их років, бо має ознаки ар деко», – пояснюють фахівці.

Керівники проекту – команда «Спадщина.UA» – планують зберегти розписи, але це потребує додаткових коштів і часу.

«Знаємо, що ви чекаєте на відкриття кав’ярні, та і ми мріємо, щоб у “Соколі” знову зажевріло життя, пахло кавою і роїлося від добрих людей з гарними ідеями, але реставраторів у нас сьогодні – великий дефіцит, а особливо під завершення реставраційного сезону, тому наша “фінішна пряма” несподівано стала довшою», – повідомили у команді проекту «Сокіл. Перезавантаження».

Як уточнила ZAXID.NET керівниця «Спадщина.UA» Ганна Гаврилів, кав’ярню відкриють до кінця року. Там подаватимуть каву від львівського партнера Leo Coffee, випічку й інші крафтові продукти місцевих виробників.

Будинок товариства «Сокіл» у місті Бібрка зведений у 1906 році, є пам’яткою місцевого значення. З 2019 року будівлею опікується «Спадщина. UA». Там відреставрували частину приміщень, відкрили офіс гостинності, кімнату бургомістра, лекторій. Будівля є туристичним центром громади.