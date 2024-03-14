Площа перед вокзалом у Стрию стане доступною для маломобільних та пішоходів

У Стрию презентували концепцію реконструкції площі перед головним залізничним вокзалом та довколишніх вулиць. Перепланування площі передбачає суттєві зміни у дорожньому русі, звуження смуг руху, виділення велосипедних доріжок, організацію зон відпочинку, автостоянок та зупинок для громадського транспорту. Наразі цей проект виставили на громадське обговорення.

Концепцію реконструкції привокзальної площі в Стрию розробило ТОВ «Урбан Промо». Проектанти відштовхувались від концепції сталого розвитку, що передбачає пріоритет громадського транспорту, пішоходів та популяризацію екологічної мобільності. Крім реконструкції самої площі, проект передбачає реорганізацію руху на довколишніх вулицях, зокрема звуження смуг руху транспорту та створення виділених смуг для громадського транспорту.

Візуалізація Urban Promo

На привокзальних вулицях, крім виділенок, пропонують додати велосмуги та кишені для паркування, між якими висадять дерева. Також пропонують перепланувати й ключові міські перехрестя, облаштувавши на них кільцевий або регульований світлофорний рух. Пропоновані проектантами схеми можна переглянути за посиланням. Реалізувати всі ці зміни планують у кілька етапів.

Що стосується самої площі, то тут пропонують облаштувати зони для відпочинку, стоянки для автомобілів і автобусів, значне озеленення та встановити сухий фонтан. Одним із найцікавіших аспектів проекту є створення інклюзивного велопішохідного мостового переходу через залізницю.