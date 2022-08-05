Лікарі з Краматорська вже розпочали прийом пацієнтів у поліклініці Стрийської центральної районної лікарні , стаціонар готується до відкриття

На базі Стрийської центральної районної лікарні почав працювати Центр сучасної онкології із Краматорська. Спеціалісти вже розпочали прийом у поліклініці і готуються до відкриття стаціонару на 25 ліжок, в якому надаватимуть всю необхідну допомогу онкологічним хворим.

За словами директора Стрийської центральної районної лікарні Олексія Ігнатова, з Краматорська до Стрия переїхало 80 працівників онкоцентру, які готові надавати допомогу онкологічним хворим міста, району, переселенцям тощо. У поліклінці вже проводить прийом лікар-мамолог.

«Раніше мешканки Стрия та району при підозрі на патологію молочної залоги чи інших органів мусили їхати на консультацію до спеціалістів у медичні заклади Львова. Тепер всю необхідну допомогу вони отримають у Центрі. Тут мешканці Стрия, району, переселенці і місцеві жителі можуть отримати консультацію спеціаліста, зробити УЗД молочних залоз, біопсію тощо», – каже Олексій Ігнатов.

Хворих прийматимуть також лікар-онколог, лікар-хіміотерапевт, онкохірург, ендоскопіст.

Як повідомив ZAXID.NET директор ТМО м. Краматорська Олександр Гейко, зараз у лікарні готуються до відкриття багатопрофільного онкологічного стаціонару, у якому будуть надавати як хіміотерапевтичну, так і різнопланову хірургічну допомогу онкологічним хворим.

«Лікарі зможуть надати весь обсяг онкологічної хірургічної допомоги. Усю ту допомогу, яку хворі зараз отримують у Львові, вони зможуть отримати і у Стрию», – каже Олександр Гейко.

Зараз для відкриття стаціонару завозять обладнання, серед якого буде потужний сучасний МРТ-апарат (магнітно-резонансний томограф).

У ТМО в Краматорську, як розповів Олександр Гейко, працювало понад 1000 працівників. Частина залишилася у Краматорську, частина переїхала. Після відкриття Центру сучасної онкології у Стрию, планують відкрити такі ж центри і в інших районах Львівщини.