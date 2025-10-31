Студенти коледжу вчаться на газозварників і слюсарів

30 жовтня відкрили оновлене Стрийське вище професійне училище №34. Заклад повністю відремонтували й забезпечили сучасним професійним обладнанням. Загальний обсяг інвестицій ЄС перевищив 1,5 млн євро. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Тепер заклад має сучасно обладнані майстерні та класи для підготовки електрогазозварників і слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Тут оновили майстерню електрогазозварювання, де студенти зможуть працювати з лазерними та плазмовими технологіями, які вже використовуються в сучасній промисловості.

У закладі освіти проклали системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання й вентиляції, а також утеплили фасад, замінили вікна і двері. Окрім будівельних робіт, училище отримало нові меблі, зварювальне та автослюсарне обладнання, навчально-лабораторні стенди з автомобільної справи, STEM-обладнання та додаткову комп’ютерну техніку.

Проєкт фінансує ЄС і спрямований на оновлення та модернізацію обладнання та інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні.