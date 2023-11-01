У театральному центрі «Слово і голос» відбулася дитяча майстерня «Сад». Під керівництвом акторки та співачки Наталії Половинки діти від 5 до 10-ти років вивчали тонкощі акторської майстерності з квітня до кінця жовтня 2023 року.

Ідея дитячої майстерні особливо актуальною стала з початком повномасштабної війни Росії в Україні. Під час першого етапу проекту «Сад Божественних Пісень. Сковорода», що здійснювався за підтримки Стипендії УКФ, ідея дитячої школи переросла в ідею майстерні, що об’єднує три напрямки навчання дітей: спів, слово і танець.

Заняття за цими напрямками відбувалися за авторською театральною методологією театрального центру «Слово і голос», яка базується на традиційному та класичному матеріалі, ідеях та принципах Єжи Гротовського, на понятті «гри», як вона розроблена і передана нам в народних ритуальних іграх, забавлянках, танцях і співаних дійствах. Праця зі Сковородою відкриває можливість працюват на новому рівні з народною піснею. Козацькі, ліричні, народні перекази, легенди. канти і псальми, тексти Сковороди і його сучасників (вибрані, доступні дитячому сприйняттю), ритуальні традиційні пісні-ігри, пісні-танці як веснянки, гаївки, колядки, щедрівки, давні духовні напіви України з рукописів та стародруків XVII ст. стали основою роботи у майстерні.

Такий всебічний розвиток закладає у свідомість дитини слух на справжнє. Знання, що передається з рук в руки через традиційні форми і тексти Сковороди, з’єднуючи дитину з джерелами її рідної культури, вчить основам буття, виховує моральні принципи і естетичний смак людини, яка творитиме майбутнє України, вважають організатори.

Викладачами стали актори «Слова і голосу» Наталія Половинка, Марія Кміть, Ярослава Цетнар, Ірина Степаняк, Микита Обухов, Яків Басін.

Театральний центр «Слово і голос» – це сучасний театр, котрий здійснює живу традицію України засобами театру і музики. Три головні напрямки діяльності – освіта, художнє дослідження і театр – творять театральний центр, в основі якого – Людина.

Наталія Половинка – заслужена артистка України, лауреатка Національної премії України ім. Тараса Шевченка, багатьох міжнародних фестивалів театру та кіно. Вона зіграла головні ролі у фільмах «Брати. Остання сповідь» (реж. Вікторія Трофименко, 2013) та «Мати Апостолів» (реж. Заза Буадзе). За останню у 2021-22 роках нагороджена на кінофестивалях у США, Канаді, Італії, Франції, Болівії та в Україні.

Проект почав втілюватись як переможець Грантової програми Фундації ЗМІН за підтримки Українського культурного фонду та міністерства культури Королівства Люксембург.

Фото Артура Бузенка