У театрі імені Марії Заньковецької 23 та 24 вересня покажуть виставу «Земля» за повістю Ольги Кобилянської. Першу прем’єру у новому сезоні поставив режисер Давид Петросян.

Для нього це перша постановка у Львові, проте він уже звертався до цього літературного твору. У 2018 році його вистава «Земля» з’явилась на камерній сцені театру імені Івана Франка (Київ).

Вперше на сцені театру імені Марії Заньковецької вперше ставив виставу не тільки Давид Петросян, також вперше сценографка та художниця по костюмах Даниїла Колот. Тут варто зауважити, що сценографія у цій виставі є напрочуд вдалою та виразною. Складна конструкція може бути водночас стріхою, полем, тою самою землею, що є в центрі повісті Кобилянської. Крізь отвори проростає збіжжя та герої.

У ролях – Андрій Козак, Любов Боровська, Володимир Пантєлєєв, Ярослав Дерпак, Оксана Козакевич та Діана Каландарішвілі.

Оксана Козакевич та Діана Каландарішвілі вперше з’явились на сцені театру. І якщо Оксану львів’яни добре знають за роботами у театрі Леся Курбаса, то Діана працювала, зокрема, в одеському театрі імені Василька.

Нова вистава в театрі Заньковецької виглядає дуже органічною: актори не просто ніби проростають з сценічної конструкції, вони природньо існують в літературному матеріалі, а режисура в першу чергу розкриває сенси, закладені у твір Кобилянською. Тут є драматична напруга, трагізм та водночас надія.

Попри насичений графік Давід Петросян обіцяє ще ставити у Львові. А тим часом виконувач обов’язків генерального директора і художнього керівника театру Максим Голенко розпочав роботу над виставою «Вороги, історія любові» Іцхака Башевіс-Зінгера. У жовтні у театрі інсценізацією роману «Доця» Тамари Горіха Зерня має відкритись нова сцена «Стрих».

Фото з вистави «Земля» Мирослава Пархомика