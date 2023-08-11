Львівський національний театр імені Марії Заньковецької 12 серпня відкриває 106-й новий сезон. Нагадаємо, що наприкінці минулого сезону до театру прийшов новий керівник: із 7 червня 2023 року виконувачем обов’язки генерального директора і художнього керівника театру став режисер Максим Голенко. Тож напередодні відкриття сезону він розповів про найближчі прем’єри, про поповнення трупи новими акторами та відкриття сцени «Стрих».

У театрі зараз працюють відразу над трьома новими виставами, які побачать світ уже цієї осені.

Давид Петросян, режисер-постановник київського Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, працює над виставою «Земля» за Ольгою Кобилянською. Прем’єра запланована на 23-24 вересня на великій сцені театру.

«Для мене важливо зробити акцент на відповідальності старшого покоління, на тому, що воно вкладає в голову своїм дітям», – говорить режисер Давид Петросян.

В’ячеслав Жуков, львівський режисер, репетирує із корифеями театру виставу «Життя прекрасне» за п’єсою Фредеріка Строппеля «З життя копалин». Прем’єра запланована на 3-4 жовтня на камерній сцені.

Ігор Білиць, режисер театру ім. Марії Заньковецької готує до відкриття нової сцени «Стрих», яку Максим Голенко назвав артхаузною, інсценізацію роману «Доця» Тамари Горіха Зерня. Прем’єра запланована на 21-22 жовтня. Сцена вміщатиме 50 осіб та має стати новим експериментальним майданчиком.

«Події роману пов'язані з окупацією Донецька, з тими проблемами, тим болем, який почався з 2014 року і досі триває. Але ми хочемо завдяки культурі трохи відвоювати нашу територію», – розповідає Ігор Білиць.



Загалом у новому сезоні Максим Голенко пообіцяв показати глядачам понад 10 нових вистав. Сам він планує до постановки «Вороги. Історія Кохання» за Іцхаком Бешевіс-Зінгером (інсценізація Олексія Доричевського, художник – Юлія Заулична). Він же працюватиме над п’єсою Наталки Ворожбит («Погані дороги») «Червона рута». Цією виставою театр планує відзначити 85-тий день народження Володимира Івасюка 4 березня 2024 року.

Також у театрі має з’явитись вистава «1984» за Джорджем Орвеллом (режисерка – Влада Белозоренко). Богдан Ревкевич має підготувати «Різдвяний концерт». Також на великій сцені готують до постановки «Кайдаші» за Іваном Нечуй-Левицьким (режисер Ігор Білиць).

На камерній сцені окрім вистави «Життя прекрасне» мають показати глядачам «Самотній захід» Мартіна Макдонаха (режисерка – Наталія Сиваненко); «Новеченто [1900]» Алессандро Барікко (режисер – Ігор Білиць).

Сцена «Стрих» після відкриття «Доцею» прийме також «Я, “Победа” і Берлін» Кузьми Скрябіна (режисерка – Вероніка Літкевич).

Театр поповнився новими акторами – дехто прийнятий в штат театру, дехто – співпрацюватиме з театром на інших засадах. До театру повернувся Юрій Хвостенко, який залишив театр через конфліктну ситуацію, що склалась у театрі зі старим керівництвом. У театрі імені Марії Заньковецької він зіграв близько 30 ролей.

Також до трупи приєднались Соломія Кирилова, яку завсідники львівських театрів знають по роботі у театральному центрі «Слово і голос», а любителі кіно – за роллю у фільмі «Памфір» та актор Іван Білаш.

У проектах театру Заньковецької візьмуть участь актори театру Курбаса Оксана Козакевич («Лісова пісня», «Перехресні стежки») та Ярослав Федорчук (фільми «Брама», «Наші котики»).

Також у проектах театру візьме участь київська актриса Анастасія Євтушенко (фільм «Ржака»). Також до театру з війська повернувся Василь Коржук.

Докладніше про плани театру ZAXID.NET розпитав Максима Голенка. Розмову з ним можна буде днями прочитати на нашому сайті.

Фото театру імені Марії Заньковецької