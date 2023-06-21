Художній керівник театру Максим Голенко і режисер Богдан Ревкевич

Новий керівник львівського театру імені Марії Заньковецької Максим Голенко 21 червня провів першу свою прес-конференцію на цій посаді. Режисер озвучив найближчі плани, які чекають на національний академічний театр вже в новому сезоні.

Максим Голенко керує театром поки що у статусі виконувача обов’язків генерального директора і художнього керівника він буде рік – на такий час уклали контракт.

«Все залежить від того, як все буде відбуватися. Якщо ми знайдемо спільну мову зі Львовом, якщо цей театр зміниться на краще, якщо це буде влаштовувати суспільство, то я спробую залишитися», – зазначив Максим Голенко.

Він наголосив, що не буде впроваджувати кардинальних змін відразу. Репертуарна політика буде доволі зважена.

«Одна з перших прем’єр планується з Давидом Петросяном. Можливо, це буде "Земля" Кобилянської. Мені здається, що стартувати з такого матеріалу доречно. Будемо готувати кіносценарій Наталка Ворожбит "Червона Рута", це біографічна історія мюзиклу про Івасюка до його ювілею», – зазначив Максим Голенко.

Керівник театру анонсував повернення на рідну сцену улюбленця львівської публіки актора Юрія Хвостенка, який після непорозуміння з попереднім керівництвом у 2019 році перейшов в Івано-Франківський театр імені Івана Франка. Планується співпраця з закордонними режисерами.

«Плануємо залучити найкращих українських режисерів, також ведемо перемовини з режисером з-за кордону, зокрема з Мюнхенського камершпіле. Це один з найкращих німецьких режисерів. Можливо, ще встигнемо ще цього сезону або на початку наступного поставити, йдуть перемовини про Фауста», – каже художній керівник театру імені Заньковецької.

Щодо господарської частини його роботи, то Максим Голенко вважає одним з найважливіших викликів для нього – привести до порядку фасад театру. А ще у театрі імені Заньковецької з’явиться нова мала сцена «Під дахом».

«Хочемо відкрити "Сцену під дахом" на четвертому поверсі, де є круте приміщення. Це театральна студія. Там займалися студенти, Богдан Ступка. Там можна втілювати мінімалістичні форми і арт-хаусні проекти, якісь екслюзивні історії, сучасну українську прозу. Зараз зробимо косметичний ремонт, щоб можна було там показувати вистави, а з часом її обладнаємо. Ця сцена сама на себе заробить», – впевнений керівник театру.

Режисерську роботу керівник театру не планує полишати. Планує щонайменше дві власні постановки.

«Я чудово розумію, в якому форматі працює цей театр, як працюють державні театри. І новий формат я буду вводити максимально обережно. Я зацікавлений, щоб тут з’явився ще й інший глядач. Але це буде поступова і дуже ніжна історія», – підсумував генеральний директор театру.

Вакантну посаду головного режисера планують закрити ще цього року, хоча кандидатури директор театру поки не має. Він анонсував нову команду, яка підсилить його роботу, хоча поки не розкриває прізвищ.

«Представимо всіх. Але поки можу сказати, що тут з’являться розпорядник, точно буде людина, яка буде займатися грантами, як в європейських театрах», – каже Максим Голенко.

У новому сезоні художній керівник планує не менше шести нових вистав на великій сцені, окремо – для камерної і нової під дахом. Всього не менше десяти прем’єр за сезон. Наголошує, що театр буде вражати глядачів не кількістю, а якістю. Найближча прем’єра – у суботу, 24 червня – «Дами і гусари» за Александром Фредром.

Нагадаємо, Максим Голенко народився у Миколаєві, вчився у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2016 року – головний режисер недержавного «Дикого театру» (м. Київ), з 2020 року – головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька. Попереднім керівником театру імені Марії Заньковецької з 1996 року був Андрій Мацяк. Під час останнього контракту між ним та колективом театру відбулись численні конфлікти.