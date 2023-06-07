Максин Голенко очолює театри в Одесі та Києві

Із 7 червня 2023 року виконувачем обов’язки генерального директора і художнього керівника національного академічного театру імені Марії Заньковецької наказом міністерства культури та інформаційної політики призначений режисер Максим Голенко.

Заступниця міністра культури Галина Григоренко офіційно представила нового очільника колективу театру. Строк дії п’ятирічного контракту із Андрієм Мацяком, який обіймав посаду генерального директора – художнього керівника театру, закінчився 6 червня 2023 року.

Нагадаємо, 63-річний Андрій Мацяк з 1996 року був директором (з 2001 року – генеральним директором) театру імені Марії Заньковецької, 7 червня 2018 року призначений на посаду генерального директора – художнього керівника. Саме під час останнього контракту між ним та колективом театру відбулись численні конфлікти.

Максим Голенко народився у 1978 році в Миколєві, освіту здобув у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. З 2016 року – головний режисер недержавного «Дикого театру» (м. Київ), з 2020 року – головний режисер Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. Василя Василька. Максим поставив понад 50 вистав на сценах театрів в Києві, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Рівному, Миколаєві, Харкові тощо.

У 2020 році вистава «Енеїда-XXI» за п’єсою Віталія Ченського в постановці Максима Голенка здобув перемогу у IІІ Всеукраїнському театральному фестивалі-премії GRA (м. Київ) в номінації «Найкраща драматична вистава України». Цього року у фестивалі-премії беруть участь одразу три вистави Голенка, одна з них – «Тригрошова опера» Бертольда Брехта в театрі імені Марії Заньковецької.

«Одразу можу сказати, що радикальних кадрових змін чи карколомної зміни репертуарної афіші не відбудеться – ті, хто знає, як влаштований виробничий процес в театрі, можуть підтвердити, що це і не можливо за короткий проміжок часу. Але, безумовно, я для себе обрав кілька цілей в короткій перспективі до проведення конкурсу, буду сподіватися, що до кінця року вдасться їх реалізувати», – повідомив Максим Голенко.

У мінкульті наголошують, що відповідно до статті 21 Закону України «Про культуру» керівники державних та комунальних закладів культури призначаються на посаду на конкурсній основі. Однак, норми закону «Про правовий режим воєнного стану» дозволяють здійснювати призначення без конкурсного відбору. Також у міністерстві повідомили, що планують поновити дію конкурсів впродовж 2023 року, послідовно оголосивши конкурсний добір для всіх керівних посад, для яких сплив строк дії контрактів із керівниками у 2022-2023 роках. Тож контракт із очільником театру імені Марії Заньковецької буде укладений тільки після проведення конкурсу.