Продані на аукціоні приміщення потребують ремонту

Фонд держмайна (ФДМУ) провів на платформі Prozorro аукціон із продажу підвального нежитлового приміщення багатоповерхівки у спальному районі Тернополя. Переможець торгів згодився заплатити за об’єкт 2 млн грн попри стартову ціну в 1 грн.

«Відбувся успішний онлайн-аукціон з приватизації «гривнівки» – приміщення загальною площею 95,2 м². За право власності на об'єкт змагалося 22 учасники, що зумовило зростання вартості, від стартової ціни – 1 гривні до переможної — 2, 005 млн грн», – повідомила прес-служба ФДМУ.

Переможцем торгів став місцевий підприємець Георгій Хвічія-Дуве. Додатково він має сплатити ПДВ – 401 тис. грн, тому загальне надходження до бюджету від цього продажу становитиме понад 2,4 млн грн.

Після повної оплати новий власник отримає нежитлове приміщення на цокольному поверсі багатоповерхівки з окремим входом. Сам об’єкт перебуває у занедбаному стані. Будівлю, в якій розташоване продане приміщення, звели 1996 року.