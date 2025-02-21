Йдеться про закинуті склади на вул. Жовківській, 63

Національний банк продав склади та промислові приміщення на Підзамчі за понад 12 млн грн. Майно придбало Приватне виробничо-комерційне підприємство «Універсал-Сервіс».

Йдеться про складські та промислові приміщення загальною площею 1363,5 м2 на вул. Жовківській, 63, які перебувають у занедбаному стані. У жовтні 2023 року НБУ виставив ці приміщення загальним лотом на аукціон з початковою вартістю 64 млн грн. Однак тоді аукціон не відбувся, після чого майно ще декілька разів виставляли на аукціон. Востаннє – в червні 2024 року, однак охочих купити майно за зниженою на 10 млн грн ціною так і не знайшлось.

За даними ЗМІ, вони належали банку «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка. Фінустанова збанкрутувала у 2015 році. Самого ж Бахматюка ще у 2019 році Міністерство внутрішніх справ за заявою Національного антикорупційного бюро оголосило в розшук за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку.

У січні 2024 року НБУ розділив майно на окремі лоти і продав одну з будівель за понад 12 млн грн. 20 лютого на аукціоні майно придбало Приватне виробничо-комерційне підприємство «Універсал-Сервіс».

Компанія зареєстрована у 1995 році у Львові та займається монтажем систем кондиціонування. Засновниками фірми вказані львів’янин Любомир Осташук і мешканець Долини Сергій Оринчак. Любомир Осташук раніше очолював низку газових компаній у Києві та Львові. Його дружина працює в Пенсійному фонді. Сергій Оринчак раніше очолював Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», а також низку газових підприємств.

Додамо, що ділянка площею 1,63 га під цим майном перебуває в комунальній власності Львівської міської ради. У червні 2019 року міськрада передала її в оренду на 10 років ТОВ «Юрок плюс». Після викупу майна Нацбанком у 2022 році держустанова так і не оформила її на себе. Згодом землю поділили, а міськрада виявила, що Національний банк без дозволів використовує більшу ділянку. У 2024 році ЛМР відсудила в НБУ 86,9 тис. грн боргу.